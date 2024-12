Le Barça fanfaronne, merci le PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

L’été dernier, le FC Barcelone aurait refusé une offre colossale du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal. Un argument utilisé à la pelle par la direction catalane pour faire croire à ses supporters qu’il n’y aucune urgence financière.

Lors du dernier mercato estival, la cote de Lamine Yamal a grimpé en flèche. La jeune pépite du FC Barcelone sortait alors d’une excellente saison sous les couleurs de son club formateur et était tout juste titré champion d’Europe avec l’Espagne. En parallèle, le Paris Saint-Germain, qui avait besoin d’un remplaçant de talent à Kylian Mbappé, transmettait une offre irrefusable : 250 millions d’euros pour recruter celui qui venait de fêter ses 17 ans seulement. Un tel montant aurait fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire. Un refus qui sert aujourd’hui d’argument à la direction du Barça qui cherche à dissimuler l’urgence financière dans laquelle se trouve le club. Malgré les tensions qui existent entre les deux clubs, Barcelone peut, en attendant, remercier le PSG.

« L’affaire Yamal est une manœuvre de pouvoir »

Lamine Yamal est le nouveau Neymar, panique au Barça https://t.co/XNgqKAAYBe — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2024

Pour Robin Bairner, rédacteur en chef de Football Transfers, le Barça utilise son refus de l’offre colossale du PSG pour faire croire à ses supporters que tout va bien. « L'affaire Yamal est une manœuvre de pouvoir de la part de Barcelone. En affirmant avoir refusé une offre du PSG pour le joueur, ils montrent non seulement qu'ils ont le pouvoir sur l'avenir du joueur de 17 ans, dont le potentiel pour remporter le Ballon d'Or est évident, mais ils envoient également un message à leurs supporters selon lequel leur situation financière est plus saine qu'elle ne l'est en réalité », explique le journaliste dans sa chronique PSG Extra Time.

L’urgence financière du Barça est bel et bien réelle. La récente signature d’un contrat en or avec Nike ne permettra pas, selon toute vraisemblance, de résoudre les problèmes du club catalan. Une prolongation de Lamine Yamal est donc en stand-by, à l’heure où le club se démène pour permettre à Dani Olmo de rester plus que six mois. Un jour, peut-être que la direction catalane n'aura plus d'autres choix que d'accepter les avances du PSG.