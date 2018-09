Juventus : Plus de 300 ME de dette ? Et si on se payait Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Surpuissante équipe du championnat italien, la Juventus est un modèle pour beaucoup, avec sa domination régulière sur les autres clubs de Serie A, et sa faculté à aller très loin en Ligue des Champions chaque saison.

Mais le revers de la médaille est économique, après les comptes de la saison 2017-18 publiés par la Vieille Dame. Alors qu’en 2016-17, grâce à la vente de Paul Pogba pour plus de 100 ME, la Juventus avait redressé la barre en réalisant un bénéfice de 42,6 ME, le bilan de la saison dernière est négatif avec 19,2 ME de pertes. Et la dette du club de Turin ne va pas mieux, puisqu’elle se retrouve désormais à 310 ME au 30 juin 2018. Bien évidemment, ces calculs ont été effectués avant que la Juventus n’achète Cristiano Ronaldo pour 100 ME cet été…