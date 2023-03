Ita : Suspension...suspendue pour José Mourinho

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Expulsé lundi lors de la défaite de l'AS Rome face à Cremonese, José Mourinho avait été suspendu deux matchs. Mais le club de la capitale a fait appel, et la sanction a été repoussée à plus tard.

Pour le très attendu match entre la Roma et la Juventus, dimanche soir au Stadio Olimpico, le club romain pourra compter sur son entraîneur. Ce samedi, la Cour d’appel de la fédération italienne de football, saisie d’urgence par l’AS Rome, a décidé provisoirement de lever les deux matchs de suspension de José Mourinho, repoussant l’étude de l’affaire au 10 mars prochain. Lundi dernier, l’arbitre avait mis un carton rouge au Special One au tout début de la seconde période, mais l’entraîneur portugais de la Roma avait rapidement fait part de sa colère, affirmant que le 4e arbitre avait proféré à son encontre une insulte très grave, Mourinho envisageant même d’attaquer ce dernier en justice. Face à cette situation très compliquée, la justice sportive italienne souhaite avoir un peu plus de temps afin d’avoir plus de témoignages sur ce possible incident. Le 4e arbitre en question a démenti avoir insulté José Mourinho, mais en visionnant les images de la télévision, la thèse du technicien romain tient debout. Il va donc falloir patienter un peu avant une décision finale dans cette affaire, et en attendant Mourinho pourra faire son travail face à la Juventus. L'entraîneur romain avait sous-entendu que cet officiel était de Turin et que cela n'était peut-être pas pour rien qu'il lui avait fait voir rouge.