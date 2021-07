Ita : Spinazzola absent toute l'année 2021 !

Dans : Serie A.

Sorti sur blessure vendredi soir lors du match Belgique-Italie, Leonardo Spinazzola ne rejouera pas au football cette année. Les examens ont confirmé la grave blessure du latéral italien.

Le premier bilan médical réalisé dans les vestiaires de l’Allianz Arena était hélas le bon pour le staff médical de la Squadra Azzurra, Leonardo Spinazzola a bien été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille lors du quart de finale de l’Euro face à la Belgique. Alors que l’on jouait la 79e minute du match, et sur une course côté gauche, le défenseur italien s’est subitement arrêté, tombant au sol en comprenant rapidement la gravité de sa blessure. Sorti sur civière, et sous les sifflets des supporters belges, Spinazzola a passé de nouveaux examens ce samedi lesquels ont confirmé que le joueur de l’AS Roma était gravement blessé et qu’il sera absent plusieurs mois, son retour étant attendu au mieux pour le début de l’année 2022.