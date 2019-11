Ita : Le Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo, ce serait aberrant

Dans : Serie A.

Le 2 décembre prochain, l’identité du Ballon d’Or 2019 sera dévoilée. Plusieurs grands favoris se détachent pour glaner ce titre tant convoité…

Après une saison pleine avec les Pays-Bas et Liverpool, le robuste défenseur Virgil Van Dijk est un sérieux outsider, tout comme ses partenaires Mohamed Salah et Sadio Mané. Néanmoins, tout est ouvert, et une nouvelle fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont leurs chances pour gagner un 6e Ballon d'Or même si pour la presse espagnole, le sacre de l'Argentin ne fait aucun doute. Et malgré l’affection qu’il porte au Portugais, avec qui il a longtemps joué au Real Madrid, la légende espagnole Iker Casillas a estimé dans France Football qu’il ne serait pas totalement logique, au vu des critères retenus pour remporter le Ballon d’Or, que CR7 rafle la mise.

« Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d’Or, mais vu les critères retenus pour gagner ce trophée, ce ne serait pas très logique » a commenté le gardien du FC Porto dans les colonnes du magazine. Reste désormais à voir si l’attaquant de la Juventus Turin, éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le champion d’Italie en titre, a une chance de remporter le Ballon d’Or malgré ce parcours moyen sur la scène européenne. Sa chance, c’est que son principal rival, à savoir Lionel Messi, n’a pas non plus remporté la Ligue des Champions. Pour rappel, le FC Barcelone s’est arrêté en demi-finale, après une défaite 4-0 sur la pelouse du futur vainqueur, à savoir Liverpool.