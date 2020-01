Ita : L'AC Milan et Ibrahimovic salement attaqués par Riolo

Dans : Serie A.

La signature de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan ont peut-être réjoui les fans des Rossoneri, mais pas Daniel Riolo. Pour ce dernier, tout cette opération est pathétique.

Du côté de Milan, le retour de Zlatan Ibrahimovic pour au moins six mois a mis du baume au cœur des supporters locaux, lesquels étaient clairement déprimés par les résultats sportifs de leur équipe préférée. Mais si l’AC Milan et Ibra se réjouissent de ces retrouvailles un peu plus de sept ans après le départ du buteur suédois au PSG, pour Daniel Riolo, tout cela est une mascarade grotesque, la venue de Zlatan Ibrahimovic cachant à peine la situation du club lombard.

Et sur RMC, le journaliste de lâcher des missiles. « C’est horrible de voir un club tel que l’AC Milan faire cela (…) Quelle détresse pour un club pareil d’accueillir un joueur comme Ibrahimovic qui est un joueur fini, rincé, cramé. Milan c’est comme les clubs qui accueillent les joueurs à Istanbul, on leur fait croire qu’ils sont encore des bons joueurs et ces derniers le croient (…) Même à Manchester, ils étaient déjà cramés. Qu’un club soit obligé de prendre ce jour, cela prouve que l’AC Milan est complètement rincé. C’est horrible qu’un tel club en arrive-là. L’Italie me fait grande peine, quand on voit l’accueil de Ribéy à la Fiorentina, alors qu’il est fini. C’est la preuve que le championnat va mal », a lancé un Daniel Riolo, qui connaît la valeur de l’AC Milan dans l’histoire du football et se désole d’assister à tout cela.