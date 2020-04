Ita : Materazzi colle un coup de boule à Ibrahimovic

Dans : Serie A.

Via les réseaux sociaux, Marco Materazzi s'en est pris à Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier de l'Inter. Et le Suédois prend cher.

Marco Materazzi était un défenseur rugueux, ce n’est pas Zinedine Zidane qui dira le contraire, et l’ancien international italien n’a pas perdu de sa capacité à faire mal y compris verbalement. Mais quoi qu’on pense de celui qui avait fait disjoncter Zizou pendant la finale du Mondial 2006 à Berlin, son palmarès fait que c’est un joueur qui compte dans l’histoire du football italien. Et ce mercredi, lors d’un live sur Instagram relayé par le compte spécialisé @FRSerieA, Marco Materazzi est revenu sur sa relation avec un autre joueur avec qui il a eu des soucis, Zlatan Ibrahimovic. Si les deux ont été coéquipiers avec réussite du côté de l’Inter Milan, le défenseur italien ne pense pas réellement que l’attaquant suédois restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète.

Marco Materazzi a balancé de quoi habiller Zlatan Ibrahimovic pour l’hiver prochain. « Je n'ai aucune relation avec Ibrahimovic. Au début nous étions deux gitans qui s'entendaient bien puis les choses ont changé puisqu'il a dit qu'il est rancunier à mon sujet, mais ce n'est pas un problème. Oui, c’est un phénomène, mais il n'est pas au niveau des plus grands joueurs. Il se prend pour Dieu. Même en enlevant les meilleurs footballeurs de l’histoire il y'a des joueurs du même niveau qu'Ibrahimovic qui ont écrit la légende de notre sport : Totti, Neymar, Henry, etc (...) Qui est le meilleur, Ibrahimovic ou Totti ? Ça dépend si tu veux remporter un championnat national ou une Coupe du Monde », a lancé le champion du monde 2006. Et pan sur Zlatan.