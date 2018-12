Ita : Cristiano Ronaldo oublié, la Juve remercie le Ballon d’Or

Dans : Serie A, Foot Europeen.

En tant que vainqueur et meilleur buteur (15 réalisations) de la Ligue des Champions la saison dernière, Cristiano Ronaldo pensait mériter le Ballon d’Or 2018.

Ce n’est pourtant pas l’avis des 180 journalistes qui ont envoyé leur vote à France Football. Et qui ont seulement placé le Portugais à la deuxième place derrière Luka Modric. Autant dire que l’attaquant de la Juventus Turin n’est pas d’accord avec cette nouvelle hiérarchie. Idem pour Massimiliano Allegri, sauf que l’entraîneur bianconero voit un côté positif à cet échec.

« Cristiano méritait le Ballon d’or pour ce qu’il a fait avec le Real Madrid, il a gagné la Ligue des Champions. Lors de la Coupe du monde avec le Portugal, il ne pouvait honnêtement pas aller plus loin. Mais cela peut être une motivation pour lui afin de faire mieux cette saison, et gagner le Ballon d'Or avec la Juventus », a commenté l’Italien face à la presse locale.

Allegri console CR7

« C'est un joueur extraordinaire et une personne très humble qui s'est parfaitement adaptée à notre groupe, a encensé le technicien. C’est un vrai compétiteur, et à travers son attitude, c'est un exemple à chaque entraînement. Je pense que c'est sa principale qualité. Sur le plan technique, que peut-on lui dire de plus ? Il a gagné cinq Ballons d'Or, il a marqué je ne sais combien de buts. Il n'y a rien à ajouter. » On connaît donc le nouvel objectif de l'ancien Madrilène.