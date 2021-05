Ita : Cristiano Ronaldo menace de quitter la Juve

Dans : Serie A.

Les malheurs s’accumulent pour la Juventus Turin, battue par l’AC Milan dimanche soir et actuellement cinquième de la Série A.

En dehors des places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des Champions à trois journées de la fin, la Juventus Turin traverse une énorme crise. Dans le cas où la Vieille Dame se qualifierait uniquement pour l’Europa League, les conséquences seront très lourdes. Financièrement bien sûr avec une manne financière beaucoup moins importante mais également sportivement. Les meilleurs joueurs de la Juventus Turin n’ont aucunement l’intention de disputer la petite coupe d’Europe, et c’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international portugais a d’ores et déjà acté avec son entourage qu’il quitterait la Juventus Turin si le club ne figurait pas dans le top 4 de la Série A à l’issue de la saison.

Parfois associé à Manchester United et au PSG dans l’optique du mercato estival, Cristiano Ronaldo est d’autant plus frustré par la saison de la Juventus Turin qu’il réalise à titre personnel un championnat exceptionnel avec 27 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Il y a quelques semaines, le journal portugais Record faisait également savoir que Cristiano Ronaldo envisageait de revenir au Sporting Portugal afin d’y terminer sa carrière. Et pour le coup, le club portugais, en tête de son championnat, sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour en revenir à la Juventus Turin, il ne fait aucun doute que de nombreux joueurs demanderont à quitter le navire dans le cas où la Ligue des Champions ne serait pas au rendez-vous en 2021-2022. Cela pourrait notamment être le cas de joueurs tels qu’Adrien Rabiot ou Dybala. De son côté, Buffon a déjà indiqué qu’il quitterait la Juve, quoi qu’il arrive, en fin de saison.