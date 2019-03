Ita : Cristiano Ronaldo forfait, l'incroyable réaction de spectateurs

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après l'énorme triplé de Cristiano Ronaldo mardi en ligue des champions contre l'Atlético Madrid, la Juventus avait décidé de mettre CR7 au repos à l'occasion du déplacement du club turinois dimanche face au Genoa. Alors que le stade Luigi-Ferraris affichait complet pour cette affiche entre le premier de Serie A et la formation de Gênes, certains spectateurs n'ont pas du tout apprécié l'absence de Cristiano Ronaldo. En effet, s'estimant lésés, le Genoa ayant augmenté ses tarifs à l'occasion de la venue de la Juventus, comme le font les autres clubs italiens, des spectateurs ont contacté la billetterie et ont demandé purement et simplement de se faire rembourser.

Car pour eux, l'absence de Cristiano Ronaldo, ni blessé ni suspendu, était un motif sérieux et crédible afin d'obtenir que les billets puissent être repris. Bien évidemment, du côté du Genoa on a refusé cette incroyable requête, rappelant aux spectateurs qu'ils achetaient des tickets pour un match entre deux clubs de football et pas pour la seule présence de Cristiano Ronaldo. Véritable star du foot, CR7 fait perdre la tête à pas mal de monde, et pas qu'aux défenseurs de l'Atlético Madrid.