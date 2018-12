Ita : Cristiano Ronaldo, du jamais vu à la Juve depuis Zidane

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Cinq mois après la signature de Cristiano Ronaldo, l’euphorie n’est toujours pas retombée à la Juventus Turin.

Match après match, les Bianconeri savourent la présence du Portugais déjà auteur de 11 buts sous ses nouvelles couleurs. Et ce n’est sans doute qu’un début lorsque l’on connaît l’appétit du quintuple Ballon d’Or dans la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. On le sait, Cristiano Ronaldo est l’homme des grands rendez-vous, ce que la Juve n’a plus connu depuis un certain Zinédine Zidane (1996-2001) selon Mauro Camoranesi.

« Cristiano Ronaldo est un joueur incroyable pour toute la Serie A. Depuis l'époque de Zinédine Zidane, les Bianconeri n'avaient pas un joueur aussi décisif à l'échelle mondiale, a estimé l’ancien Turinois interrogé par Goal. Il peut certainement permettre à la Juventus d'avoir le niveau de qualité qui manque en Europe. Aucun doute : c'est une signature incroyable. Nous parlons d’un joueur qui assume ses responsabilités sans décharger celles de ses coéquipiers. » Apparemment, l’Italo-Argentin n’était pas un grand fan de son ex-coéquipier Pavel Nedved, pourtant Ballon d’Or en 2003.