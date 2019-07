Ita : Balotelli est toujours dingue, ça lui coûte 2.000 euros

Dans : Serie A, OM.

A ceux qui pensaient que Mario Balotelli était redevenu à peu près normal, les faits ont donné tort ce samedi. En effet, alors qu'il se promenait dans le quartier de Mergellina à Naples, l'attaquant italien a lancé un défi pour le moins improbable au patron d'un bar proche de la mer. En effet, il a promis de donner 2.000 euros à ce dernier s'il se jetait dans l'eau au guidon de sa Vespa. L'homme ainsi mis au défi par Mario Balotelli a enfourché son deux-roues, sans casque évidemment, et s'est jeté à la mer. Super Mario, libre depuis sa fin de contrat à l'Olympique de Marseille, a tenu sa promesse et a donné 2.000 euros au cascadeur amateur, lequel a reconnu que son scooter ne valait que 600 euros.

Histoire de désamorcer la polémique qui naissait suite à l'éventuelle pollution générée par ce geste iconoclaste, Mario Balotelli a diffusé une vidéo où l'on voit la machine être sortie de l'eau. On ne cherchera pas non plus à comprendre quel message l'attaquant italien a voulu faire passer avec ce défi un peu nase. Mais au moins ça colle bien à l'image de Super Mario.