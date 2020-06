Ita : Cristiano Ronaldo passe des tests, les incroyable résultats !

Dans : Serie A.

Au retour de Madère, où il était en confinement, Cristiano Ronaldo a passé des tests physiques et le staff de la Juventus a été sidéré par les résultats.

Après plus de trois mois sans avoir joué au football en compétition, les joueurs de la Juventus ont repris le chemin de l’entraînement, et notamment Cristiano Ronaldo. Revenu de Madère, où il était parti au chevet de sa mère avant même le début du confinement en Italie, CR7 a donc été soumis à une batterie de tests physiques. Et le staff médical du club turinois a été sidéré par les résultats affichés par Cristiano Ronaldo. Car si la star portugaise de la Juventus avait montré via les réseaux sociaux qu’il était très actif chez lui, Tuttosport rapporte ce lundi que les tests réalisés il y a quelques jours montrent que CR7 est légèrement plus fort sur le plan musculaire qu’avant l’arrêt de la compétition et que sa vitesse s’est également améliorée lors des exercices réalisés avant et après le confinement.

Et le média sportif turinois d’expliquer que non seulement Cristiano Ronaldo avait progressé sur le plan physique, mais qu’en plus son mental était intact. Alors que comme pas mal de monde les footballeurs turinois ont souffert de ce confinement imposé par l'épidémie, CR7 a lui travaillé sur cet aspect des choses en se focalisant notamment sur sa concentration. Résultat, Maurizio Sarri a récupéré un joueur dans une forme étincelante et dont l’appétit de victoires est toujours aussi fort. Ses coéquipiers l’ont d’ailleurs constaté, Cristiano Ronaldo étant toujours aussi motivé à les dominer lors des exercices de tirs au but réalisés après l’entraînement. L'Olympique Lyonnais est prévenu, le joueur portugais de la Juventus arrivera en pleine forme au rendez-vous des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.