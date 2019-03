Ita : Absent de l’équipe type de Serie A, Cristiano Ronaldo va halluciner

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cristiano Ronaldo s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement.

L’attaquant arrivé l’été dernier à la Juventus Turin n’a pas tardé à retrouver ses bonnes habitudes avec des chiffres toujours aussi impressionnants. Pour n’en citer que deux, le Portugais aux 19 buts domine actuellement le classement des buteurs de Serie A, et partage la tête de la hiérarchie des passeurs avec le Rossonero Suso (8 passes décisives). Sans prendre trop de risques, on peut affirmer que Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur joueur du championnat italien en l’espace de quelques mois.

Mais ce n’est visiblement pas l’avis d’Opta. En effet, le célèbre statisticien a donné son équipe type après 25 journées de Serie A… sans le quintuple Ballon d’Or ! On retrouve en effet Stephan El Shaarawy (AS Roma), Krzysztof Piatek (Milan AC) et Alejandro Gomez (Atalanta Bergame) dans la ligne offensive. Un choix contestable, et contesté, même si l’on ignore les critères d’Opta, qui peut s’appuyer sur de nombreuses statistiques.