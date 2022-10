Giroud logiquement récompensé avant le Mondial

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un bon début de saison avec le Milan AC, Olivier Giroud va recevoir une excellente nouvelle. A l’approche de la Coupe du monde 2022 qu’il espère disputer avec les Bleus, l’attaquant français devrait prolonger d’une année supplémentaire chez les Rossoneri.

Ne parlez pas de retraite à Olivier Giroud. Malgré ses 36 ans, l’attaquant du Milan AC a encore les jambes et surtout le mental pour continuer à aider son équipe. C’est aussi l’avis de ses dirigeants qui s’apprêtent à lui prouver leur confiance. En effet, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le club lombard va prolonger son contrat d’une saison. Ainsi, le Français sera lié aux au champion d’Italie jusqu’en juin 2023. Une excellente nouvelle pour l’avant-centre auteur de six buts et deux passes décisives en 15 matchs, dont 13 titularisations toutes compétitions confondues.

Il faut dire qu’en Italie, Olivier Giroud s’est mis beaucoup de monde dans la poche. Le quotidien sportif ajoute que son efficacité et sa personnalité en font un champion aux yeux des observateurs transalpins, sans doute impressionnés par sa force de caractère. On parle d’un joueur qui, même en grande difficulté à Arsenal, à Chelsea et en équipe de France, n’a jamais rien lâché. Cette persévérance pourrait bien lui valoir une nouvelle récompense le 9 novembre prochain, jour de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Qui sait, le sélectionneur des Bleus aura peut-être changé d’avis sur la capacité d’Olivier Giroud à accepter un statut de remplaçant pendant le Mondial au Qatar.

Giroud ne se prend pas la tête

D’ici là, le Milanais préfère éviter d’évoquer le sujet auprès des médias. « Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça, confiait-il à la chaîne beIN Sports cette semaine. Je me concentre sur Milan en toute sincérité. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu'on ne joue pas libéré. Je ne pense pas à ça, il faut arriver en forme, on verra le 9 novembre. » Bien sûr, une non-convocation serait une énorme déception pour le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.