Giroud devient un casse-tête pour le Milan AC

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Efficace à la pointe de l’attaque, Olivier Giroud s’est rendu indispensable au Milan AC. L’avant-centre français a l’entière confiance de son entraîneur Stefano Pioli qui doit néanmoins le ménager, alors qu’aucun véritable concurrent ne se démarque à l’heure actuelle.

Le sélectionneur Didier Deschamps et les supporters de l’équipe de France s’en sont aperçus, il ne faut jamais enterrer Olivier Giroud. Les années passent et l’attaquant qui fêtera ses 37 ans dans une semaine reste une valeur sûre. Au Milan AC, son entraîneur Stefano Pioli est arrivé à la même conclusion. Le Français, qui servait auparavant de doublure à Zlatan Ibrahimovic, est désormais l’avant-centre numéro 1 des Rossoneri. Le voilà déjà à quatre buts en autant de matchs en Serie A cette saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

A ce rythme, les 11 et 13 réalisations de ses deux premiers exercices dans le championnat italien seront rapidement dépassées. Le problème pour le Milan AC, c’est qu’Olivier Giroud, malgré son excellente condition physique, ne pourra pas enchaîner les matchs tous les trois-quatre jours tout au long de la saison. « Giroud va très bien, c'est un joueur important mais il faut le gérer dans ces situations, a confirmé le coach Stefano Pioli en conférence de presse. Il y aura des moyens de bien le gérer mais il n'a pas de problèmes physiques. Il va bien, on verra quelles décisions il faut prendre. »

Giroud sans véritable concurrent

Le choix n’est pas simple pour le technicien, forcément tenté d’aligner son buteur dès que possible, mais conscient que les absences d’Olivier Giroud pourraient mettre son équipe en difficulté. En effet, l’ancien Montpelliérain n’a pas de véritable concurrent dans l’effectif. Après les départs de Divock Origi et d’Ante Rebic, Luka Jovic et Noah Okafor ont débarqué cet été. Mais pour le moment, les deux renforts estivaux n’ont pas la confiance de l’entraîneur milanais. Dans ces conditions, mieux vaut éviter une éventuelle blessure d’Olivier Giroud.