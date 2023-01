Décès de Gianluca Vialli à 58 ans

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Touché depuis des années par un cancer du pancréas, Gianluca Vialli est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé sa famille à la presse italienne. L’ancien attaquant, connu pour ses performances avec la Sampdoria, Chelsea et l’équipe nationale d’Italie, est décédé à 58 ans. « Son décès est survenu la nuit dernière après cinq ans de combat face à une maladie affrontée avec courage et dignité. Son souvenir et son exemple vivront pour toujours dans nos cœurs », a livré la famille Vialli.