Cristiano Ronaldo se lance dans un plan tiré par les cheveux

Dans : Serie A, Foot Europeen.

A 34 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas près de raccrocher les crampons. L’attaquant de la Juventus Turin s’imagine durer au plus haut niveau pour quelques saisons supplémentaires.

La retraite, ce n’est pas pour maintenant, mais cela n’empêche pas le quintuple Ballon d’Or de préparer sa reconversion. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid deviendra, ou plutôt est déjà un véritable homme d’affaires. Pendant qu’il martyrise les défenses de Serie A ou de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo développe ses différents projets. Le Bianconero a notamment créé sa marque de sous-vêtements et de parfums, en plus de sa chaîne d’hôtels à son nom. Et ce n’est qu’un début pour CR7, qui a décidé d’investir dans une clinique d’implants capillaires avec le groupe médical portugais Insparya.

« Je suis passionné par la santé, la technologie et la recherche. Ce sont des domaines dans lesquels je voulais investir, a expliqué Cristiano Ronaldo à ABC, avant d'envisager un passage en tant que client dans sa clinique d'implants. Quand j’en aurai besoin, bien sûr ! L’image est un outil essentiel pour réussir. Pour moi, c’est fondamental. » Preuve que l’international portugais croit en son projet, pour lequel il a déjà investi 1 M€ en recherche et développement. En attendant une possible dépense de 25 M€ maximum dans les trois ou quatre prochaines années.