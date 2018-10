Cristiano Ronaldo cartonne à la Juve, ce vieux briscard n'est pas étonné

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après trois matchs inauguraux de championnat sans marquer, Cristiano Ronaldo a trouvé la bonne carburation en Italie. En effet, l’attaquant de la Juventus Turin totalise déjà 7 buts en 10 matchs disputés en Série A. Et ces dernières semaines, il se montre carrément indispensable, à l’image de son match contre Empoli ce week-end (1-2), où son doublé a sauvé les hommes de Massimiliano Allegri.

Champion du monde 2006 avec l’Italie, Marcello Lippi est forcément heureux de l’arrivée de CR7 dans le championnat transalpin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur de 70 ans n’est pas étonné de la plus valu apportée par le Portugais au sein de l’effectif turinois. « C'est une énorme valeur ajoutée. Il l'est un des deux meilleurs footballeurs de la dernière décennie. L'autre est Lionel Messi, bien sûr. Mais la Juventus s'est améliorée de saison en saison jusqu'à atteindre ce très bon niveau et ce n'est que maintenant que l'apport de Cristiano Ronaldo devient décisif » a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe. Les buts décisifs du Portugais de 33 ans, le Real Madrid en aurait cruellement besoin actuellement. Mais c’est la Juventus Turin qui a fait la bonne affaire cet été, alors que Florentino Pérez pensait CR7 sur le déclin…