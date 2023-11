Ciao Rudi Garcia, Naples épluche quatre CV

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

C'est quasiment fini pour Rudi Garcia à Naples, qui n'échappera pas une seconde fois à son limogeage.

En difficulté avec Naples, qui est loin d’être en capacité de conserver son titre de champion d’Italie, Rudi Garcia va prendre la porte dans les prochains jours, annonce la Gazzetta dello Sport. L’ancien technicien d’Al Nassr, de l’OL et de l’OM notamment va céder sa place en raison de la première partie de saison décevante du Napoli. Antonio Conte lui avait déjà sauvé sa place le mois dernier en refusant de signer si cela débouchait sur le limogeage d’un de ses collègues. Cette fois-ci les choses vont être faites dans un ordre différent, puisque Rudi Garcia devrait prendre la porte cette semaine, et Aurelio De Laurentiis demandera ensuite à l’ancien sélectionneur de la Nazionale de prendre les commandes.

Igor Tudor parmi les candidats

Il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis sembra aver deciso per l'esonero di #Garcia, che dovrebbe essere annunciato solo dopo la scelta del sostituto. #Tudor per provare a prendere adesso il possibile allenatore del futuro, Mazzarri o Cannavaro per il ruolo di… — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 12, 2023

Mais il n’est pas le seul sur la liste puisque selon le journal italien, Igor Tudor, Walter Mazzarri et Fabio Cannavaro sont notamment intéressés par ce poste forcément très prisé, avec la Ligue des Champions et une équipe doit remonter au classement de la Série A. En tout cas, le changement va être pour ces prochaines heures, puisque plusieurs informateurs italiens annoncent ce dimanche soir que la décision a été prise, et qu’il ne manque plus que l’officialisation du limogeage pour sceller ce changement à Naples.