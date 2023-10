Ce cadre de Didier Deschamps mis sous pression

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Si la Juventus a réalisé une saison compliquée l'an dernier, Adrien Rabiot a été l'une des rares satisfactions pour le géant italien. Mais alors que le contrat du Français arrive à son terme, les dirigeants s'activent.

Après une saison à 12 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées, Adrien Rabiot a réalisé sa meilleure saison au niveau des statistiques. La Juventus a donc logiquement prolongé son milieu de terrain, pour une année supplémentaire. Le Français est donc lié avec le club de Turin jusqu'en juin 2024. Toujours autant important au sein de l'entrejeu des Bianconeri, Rabiot est très courtisé. Les dirigeants italiens souhaitent conserver le joueur, autrefois poussé vers la sortie. Selon les informations de Tuttosport, la Juventus prévoit de commencer des négociations avec Véronique Rabiot à partir de novembre. Le but est de parvenir à un accord avant janvier 2024, date à laquelle l'ancien joueur du PSG pourrait discuter avec d'autres clubs. Manchester United suit Rabiot depuis plusieurs années et les Red Devils pourraient passer à l'action si l'international français (39 sélections) se retrouve libre sur le marché des transferts.

La Juventus craint de perdre Rabiot et s'active

Le rendez-vous a été pris pour la Juventus et Rabiot. Les Turinois aimeraient prolonger le milieu de 28 ans de trois années supplémentaires. Le vice-champion du monde est clairement un joueur indispensable de la Juventus. Auteur d'un but et de deux caviars distribués, Adrien Rabiot est toujours autant décisif avec son club. Disqualifié de compétition européenne, le club italien est actuellement quatrième de la Serie A. L'objectif est assurément une qualification en Ligue des Champions et de bâtir une équipe compétitive pour revenir sur le toit de l'Italie. Rabiot est au centre de ce projet ambitieux. Massiliano Allegri est conquis par les performances de son joueur et ne prévoit pas de s'en séparer.