AC Milan : Raiola a joué, Donnarumma a perdu

Son agent a voulu tirer sur la corde financièrement, résultat Gianluigi Donnarumma quitte l'AC Milan et laisse sa place à Mike Maignan.

En confiant ses intérêts à Mino Raiola, le gardien de but italien de l’AC Milan savait ce qu’il faisait, et sa fin de contrat avec le club lombard ne doit donc rien au hasard. Cependant, Gianluigi Donnarumma va devoir désormais faire accepter au public italien que l’appétit de son agent l’a poussé en dehors des Rossoneri et peut-être même du championnat d’Italie. En se livrant à une surenchère financière avec les dirigeants milanais, réclamant notamment une prime de 20 millions d’euros, le tout puissant agent italien ne pensait probablement pas que ces derniers finiraient par négocier discrètement avec un autre gardien et faire signer Mike Maignan, le portier français de Lille. Et si Donnarumma avait encore quelques espoirs que l’AC Milan change d’avis le concernant, le légendaire Paolo Maldini a tué le suspense.

Se confiant à la presse italienne, le directeur technique de l’AC Milan a poliment montré la porte au gardien international transalpin. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais il devient de plus en plus difficile de commencer et de terminer une carrière dans le même club. Nous devons avoir du respect pour ceux qui ont tant donné pour Milan et Gianluigi Donnarumma en fait partie, et cela sans jamais manquer de respect au club, il faut le souligner. Nos chemins se séparent ici et je ne peux que souhaiter le meilleur à un garçon aussi sensible comme lui », a confié Paolo Maldini. Plusieurs pistes existent pour Donnarumma, mais pour l’instant le gardien de but n’a pas trouvé chaussure à son pied, même si Mino Raiola multiplie les contacts.