EdF : Mbappé, Benzema ? Non, Griezmann préfère Diego Costa

Antoine Griezmann révèle l'identité de l'attaquant le plus fort avec lequel il a joué, et ça va surprendre...

Au sein du football mondial, Antoine Griezmann dispose d'un certain statut. Depuis 2016, l'attaquant français a terminé deux fois sur le podium du Ballon d'Or. Autant dire que le champion du monde fait bel et bien partie des meilleurs joueurs de la planète. Cette saison, Grizi continue de répondre aux attentes, puisqu'il a marqué 16 buts toutes compétitions confondues avec l'Atlético Madrid. Un club qui vient de réaliser une grande prestation face à la Juventus en Ligue des Champions (2-0). Et où évolue le meilleur joueur avec qui Griezmann a joué durant sa carrière.

« C'est Diego Costa, pour tout ce qu'il me donne sur le terrain. Il me donne de la liberté, c'est un gars avec qui je m'entends très bien sur le terrain. En un regard, on s'est compris ! C'est rare d'avoir ça avec un coéquipier. Je sais où il est, il sait où je suis ! En plus, c'est un guerrier, il m'amène dans ça et c'est ce que j'adore ! », a avoué, sur le site Oh My Goal, le gaucher de 27 ans, qui estime donc que son buteur de l'ombre est plus fort que Mbappé ou Benzema... Surprenant, mais corporate.