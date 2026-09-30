Ronaldo boude, le vestiaire portugais s’en fout royalement

Ronaldo boude, le vestiaire portugais s’en fout royalement

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Remplaçant face à la Norvège dimanche soir, Cristiano Ronaldo n’est pas entré en jeu et n’a pas du tout apprécié le choix de son sélectionneur Jorge Jesus. Les joueurs portugais n’en font pas une fixette.
C’est rarissime et il n’y avait sans doute que Jorge Jesus qui était capable de le faire : Cristiano Ronaldo est resté assis tout le match, ce dimanche, face à la Norvège. Remplaçant au coup d’envoi, le buteur d’Al-Nassr a été s’échauffer, mais n’a finalement pas été appelé par Jorge Jesus pour entrer en jeu. Un évènement qui a marqué le joueur de 41 ans, très énervé et qui a filé au vestiaire dès le coup de sifflet final sans remercier les supporters ayant fait le déplacement. Une attitude boudeuse… malgré la victoire de son équipe 1-2 face aux coéquipiers d’Erling Haaland.
De quoi jeter un certain malaise dans le vestiaire du Portugal ? Ruben Dias a été interrogé sur le sujet en conférence de presse avant le déplacement au Danemark ce jeudi. Et le défenseur de Manchester City le promet, la situation de CR7 n’a aucun impact sur le moral des troupes. « Aucun d'entre nous ne donne autant d'importance à ce genre de situation. Quel joueur n'a pas eu un problème ou une mésentente avec un entraîneur, une situation de frustration » a fait savoir Ruben Dias, confiant que ce genre de problème arrive dans tous les clubs et toutes les sélections, puis de poursuivre. « Ce fut un moment de frustration de quelques secondes. Cinq minutes après, il était au vestiaire et on célébrait tous ensemble » a-t-il ajouté.

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Le sélectionneur Jorge Jesus a également pris la parole sur le sujet qui enflamme la presse portugaise depuis trois jours. « Il n'y pas de cas entre lui et moi. J'en ai déjà eus avec d'autres joueur. Ce fut l'option d'un entraîneur. J'avais un plan, comme je l'ai fait avec Bruno [Fernandes]. Tout ça pour vous dire que le statut est un chose, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Le statut, par son passé, sa carrière... Il faut faire attention, mais je décide toujours en fonction de l'objectif de l’équipe. C’est moi qui décide » a rappelé Jorge Jesus, marquant définitivement son autorité sur l’équipe et confirmant devant tout le monde qu’il peut mettre Cristiano Ronaldo sur le banc et qu’il le refera s’il le juge nécessaire.
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Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Je crois fort en lui 😊😍

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Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

De rien ma couille.

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