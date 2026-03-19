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Fermin Lopez au PSG, Fabian Ruiz vide son casier

PSG19 mars , 12:00
parCorentin Facy
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Brillant face à Newcastle avec un but et une passe décisive, Fermin Lopez confirme sa très belle forme avec le FC Barcelone. Le milieu offensif espagnol a tout pour plaire à un certain Luis Enrique au PSG.
Pas vraiment annoncé comme un titulaire dans le onze-type du FC Barcelone au début de la saison, Fermin Lopez a profité des nombreuses absences successives, en attaque et au milieu de terrain, pour s’imposer comme un joueur désormais incontournable du onze de départ d’Hansi Flick. Titulaire face à Newcastle mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (7-2), l’international espagnol de 22 ans a encore livré une performance très aboutie avec un but et une passe décisive à la clé.
Cela augmente à 12 buts et à 16 passes décisives son total sur la saison toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, le milieu offensif barcelonais brille par sa capacité à faire jouer ses coéquipiers mais aussi à être précieux sur le plan défensif. Des qualités qui en feraient la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. A ce propos, notre confrère du 11 HDF Enzo Pailot estime que le club de la capitale a tout intérêt à faire un all-in sur Fermin Lopez cet été, quitte à se séparer de Fabian Ruiz dans ce secteur de jeu.

Fermin, la recrue idéale pour le PSG

« Je veux voir Fermin Lopez sous Luis Enrique. Ça n’arrivera certainement jamais, mais je le vois tellement capable d’interpréter parfaitement un rôle similaire à celui de Fabian Ruiz. Dans un football de mouvements, de projections et d’exploitation de l’espace, Fermin excelle » a-t-il publié sur X avant de conclure. « Peut-être pas le même rendement défensif, notamment dans l’intelligence de positionnement et de compensation. Par contre, énorme présence dans la surface, ce qui manque au PSG sur certaines configurations de match » analyse Enzo Pailot, convaincu que le champion d’Europe en titre réaliserait une énorme opération en faisant venir Fermin Lopez.
Reste que le milieu de terrain de 22 ans a un contrat jusqu’en 2031 à Barcelone et qu’il fait partie des chouchous d’Hansi Flick. Un départ cet été paraît donc improbable, à moins que le Paris Saint-Germain propose une offre conforme à la valeur marchande du joueur, à savoir 100 millions d’euros.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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