Le Real et le Barça en bataille pour un crack de 19 ans

Recruté par le Bayer Leverkusen à Albacete pour 5 millions d’euros l’été dernier, Christian Kofane fait forte impression en Bundesliga. Le buteur camerounais de 19 ans a tapé dans l’oeil du FC Barcelone et du Real Madrid.

Avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le jeune buteur camerounais Christian Kofane est en train de se faire un nom en Allemagne. Sans être pour le moment un titulaire dans l’équipe de Kasper Hjulmand, l’ancien joueur d’Albacete parvient à optimiser chacune de ses entrées en jeu. Dans le viseur d’Al-Hilal pour la saison prochaine, Christian Kofane a peu de chances de partir en Arabie Saoudite. Et pour cause, l’international camerounais (4 sélections, 2 buts) est ciblé par de très gros clubs européens.

Le site Africa Foot nous apprend que le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid sont notamment sur les rangs. Le club blaugrana souhaite se renforcer en attaque puisque Robert Lewandowski, en fin de contrat au mois de juin, va bientôt faire ses valises. Christian Kofane est perçu comme une potentielle doublure du futur grand numéro neuf qui débarquera en Catalogne. Du côté du Real Madrid, on surveille attentivement le profil du joueur du Bayer Leverkusen même si les postes offensifs semblent déjà bien fournis dans la capitale espagnole avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia ou encore Endrick, qui reviendra de son prêt à l’Olympique Lyonnais en juin prochain.

Kofane ciblé par le Real et le Barça

Les deux clubs espagnols ne sont pas les seuls à s’intéresser de près à Christian Kofane puisque Sports Boom explique de son côté que Newcastle, Arsenal et Chelsea sont également à l’affût. Les Magpies sont pour l’instant les plus chauds sur le dossier et pourraient dégainer rapidement une première proposition. Pour l’heure, on ignore quel est le prix réclamé par le Bayer Leverkusen pour se séparer de son prometteur avant-centre. Nul doute dans tous les cas que le club allemand va réussir à réaliser une énorme plus-value, un an seulement après avoir payé 5 millions d’euros pour déloger Christian Kofane d’Albacete en Espagne.