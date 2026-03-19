CL : Strasbourg file en quarts et sauve l’honneur français

8e de finale retour de la Conférence League :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - HNK Rijeka : 1-1 (2-1 à l'aller).

Buts : Barco (71e) pour Strasbourg ; Fruk (21e) pour Strasbourg.

Inquiété par Rijeka pendant près d'une heure, le Racing Club de Strasbourg a finalement réussi à reprendre l'avantage (1-1) pour se qualifier en quarts de finale de la Conférence League.

Sorti vainqueur du piège de Rijeka la semaine dernière (2-1), le Racing n’avait plus qu’à assurer le coup devant son public de la Meinau lors de ce match retour. Sauf que c’est Rijeka qui marquait en premier, avec un but du pied gauche de Fruk à la conclusion d’une belle action croate (0-1 à la 21e). Le RCSA réagissait ensuite avec Enciso (24e, 34e), Yassine (33e) ou Omobamidele (40e), mais le manque de précision dans les derniers gestes ne permettait pas à Strasbourg de recoller (0-1 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Strasbourg prenait un peu l’eau, Fruk (67e) et Radeljic (70e) étaient proches du break mais ne marquaient pas. Au contraire de Strasbourg, qui soufflait un grand coup à l’entame des 20 dernières minutes de jeu. Bien servi par Nanasi, Barco égalisait en croisant son tir du gauche (1-1 à la 71e) pour redonner l’avantage à son équipe. La fin de match était tendue avec la sortie d'Enciso sous les sifflets (88e) et des occasions croates dans le temps additionnel, mais le RCSA tenait bon jusqu'au coup de sifflet final (1-1).

Grâce à cette belle victoire (3-2 au cumulé), Strasbourg se qualifie donc pour les quarts de finale de la Conférence League et aura donc la lourde tâche de représenter le football français en Coupe d’Europe le jeudi soir suite aux éliminations de l’OL et du LOSC en C3. En quarts de finale, le Racing de Gary O'Neil affrontera le club allemand de Mayence.