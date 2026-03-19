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CL : Strasbourg file en quarts et sauve l’honneur français

Europa Conference League19 mars , 22:52
parAlexis Rose
2
8e de finale retour de la Conférence League :
Stade de la Meinau.
Strasbourg - HNK Rijeka : 1-1 (2-1 à l'aller).
Buts : Barco (71e) pour Strasbourg ; Fruk (21e) pour Strasbourg.
Inquiété par Rijeka pendant près d'une heure, le Racing Club de Strasbourg a finalement réussi à reprendre l'avantage (1-1) pour se qualifier en quarts de finale de la Conférence League.
Sorti vainqueur du piège de Rijeka la semaine dernière (2-1), le Racing n’avait plus qu’à assurer le coup devant son public de la Meinau lors de ce match retour. Sauf que c’est Rijeka qui marquait en premier, avec un but du pied gauche de Fruk à la conclusion d’une belle action croate (0-1 à la 21e). Le RCSA réagissait ensuite avec Enciso (24e, 34e), Yassine (33e) ou Omobamidele (40e), mais le manque de précision dans les derniers gestes ne permettait pas à Strasbourg de recoller (0-1 à la 45e).

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Au retour des vestiaires, Strasbourg prenait un peu l’eau, Fruk (67e) et Radeljic (70e) étaient proches du break mais ne marquaient pas. Au contraire de Strasbourg, qui soufflait un grand coup à l’entame des 20 dernières minutes de jeu. Bien servi par Nanasi, Barco égalisait en croisant son tir du gauche (1-1 à la 71e) pour redonner l’avantage à son équipe. La fin de match était tendue avec la sortie d'Enciso sous les sifflets (88e) et des occasions croates dans le temps additionnel, mais le RCSA tenait bon jusqu'au coup de sifflet final (1-1).
Grâce à cette belle victoire (3-2 au cumulé), Strasbourg se qualifie donc pour les quarts de finale de la Conférence League et aura donc la lourde tâche de représenter le football français en Coupe d’Europe le jeudi soir suite aux éliminations de l’OL et du LOSC en C3. En quarts de finale, le Racing de Gary O'Neil affrontera le club allemand de Mayence.
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Derniers commentaires

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

L’OM a joué Lens et le PSG et l’OL et se classe 3°..... L’OL a joué l’OM a perdu et n’a joué ni Lens ni le PSG.... et est 4° ...................... attendons de voir . Concernant la league Europe l’OM a perdu face à Bruges, donc inutile de se moquer de l’OL même si les lyonnais ont éclaté de rire devant notre défaite ....

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Ben dis donc, toute cette haine pour Lyon !!! Mais vous en rêvez la nuit de l'OL et de ses 7 victoires d'affilée !!! Ben oui le Niakh qui nous a si souvent sauvés, nous plombe contre Lens et le Vigo... Dommage... Mais quel plaisir de voir tous ces baveux baver contre notre OL LOL !

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je me demande si ton ex n'etait pas lyonnaise

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

c 'est bien ce que je dis

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

ca tenait pas ? tu trouves que l'ol fait une mauvaise premiere mi temps? c'est lui qui foire tout .. pendant 20 min on prend feu a 5 .. expulsion on passe a 4 .. on subit moins a la mi temps on repasse a 5 on reprend l eau

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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