CL : Strasbourg prend l'avantage sur Rijeka

Europa Conference League12 mars , 20:42
parAlexis Rose
8e de finale aller de la Conférence League :
Stade HNK Rijeka.
HNK Rijeka - Strasbourg : 1-2.
Buts : Majstorovic (76e) pour Rijeka ; Panichelli (2e), Godo (72e) pour Strasbourg.
Premier de la phase régulière de la Conférence League, Strasbourg débutait les choses sérieuses ce jeudi soir en Croatie du côté de Rijeka. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Racing a fait le boulot lors de ce 8e de finale aller avec un but précoce de Panichelli sur un service de Nanasi (2e) et une autre réalisation de Godo (72e). La réduction de l'écart de Majstorovic en fin de match (76e) changeait un peu la donne, mais le RCSA ramenait quand même un bon résultat de Rijeka (2-1).
Grâce à cette victoire, le Racing de Gary O'Neil va aborder son match retour de jeudi prochain à La Meinau avec une certaine sérénité, avec les quarts de finale de la Conférence League en ligne de mire.
Loading