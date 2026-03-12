CL : Strasbourg prend l'avantage sur Rijeka

C'est lent, les mecs manquent de folie ptn
Je ne comprends pas nos corner toujours rentrants il ne peuvent pas inverser Abner et Tolisso ?
Tiens... voilà encore l'idiot du village vient la ramener. ^^
Normalement... oui. Mais toi... pauvre daube... tu voyais l'OL en Ligue2. Ben ouais !
On espère un retour de Moreira et Sulc pour le retour, qu'on montre quand même autre chose offensivement. La même maitrise avec des attaquants qui savent mettre le feu et être dangereux.. Là ça fait 4 matchs qu'on joue en U sans inspiration :(
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
PANICHELLI DÉJÀ LUI 💥 Le buteur argentin bien servi à l'entrée de la surface marque déjà à Rijeka et Strasbourg prend les devants sur CANAL+ SPORT 📺 #RIJRCSA | #UECL
HOPLAAAAAAAA 💙💙💙 90'+4 | 1️⃣-2️⃣ #HNKRRCSA