EdF : Zidane craque complètement après le but d’Olise

EdF : Zidane craque complètement après le but d’Olise

Equipe de France28 sept. , 22:54
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane vit des débuts rêvés à la tête de l’équipe de France, qui s’est imposée 0-1 en Belgique ce lundi, trois jours après sa victoire en Turquie sur le même score.
Le contenu du match livré à Bruxelles n’a toutefois rien à voir avec un match maîtrisé et très qualitatif sur le plan technique. Les choix de Zinedine Zidane se sont avérés payants, des novices en sélection tels que Jacquet, Diouf ou encore Da Cunha ayant brillé tout comme certains revenants comme Camavinga ou Kalulu. Longtemps accrochés au tableau d’affichage malgré leur écrasante domination, les Bleus ont finalement trouvé l’ouverture par Michael Olise dans les dernières minutes de la rencontre.
Un but qui a totalement délivré le staff et les joueurs de l’équipe de France. Zinedine Zidane le premier. Les images captées par TF1 montrent à quel point l’ancien entraîneur du Real Madrid était fou de joie après le but inscrit par l’attaquant du Bayern Munich. Une joie communicative qui donne évidemment de suivre et de soutenir cette équipe de France rafraichissante, qui devra confirmer son excellent match fourni en Belgique ce vendredi à l’occasion de la réception de l’Italie au Stade de France.
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