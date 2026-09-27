Le Bayern a acté le départ de Michael Olise

Très convoité par le Real Madrid l’été dernier, Michael Olise est finalement resté au Bayern Munich. Mais pour combien de temps ? En Bavière, on est presque certain que le Français partira à l’été 2027.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029, Michael Olise aurait bien pu quitter l’Allemagne cet été, après deux saisons passées en Bundesliga. L’international français, meilleur passeur de la Coupe du monde 2026, a fait l’objet d’un très fort intérêt du Real Madrid. Le Bayern a finalement fermé la porte de façon catégorique à un départ de Michael Olise et cela même si le Real était prêt à faire sauter la banque en lâchant plus de 150 millions d’euros.

Le Bayern cible Wirtz pour l'après-Olise

Qu’en sera-t-il en revanche dans un an ? Bild craint que cette fois, le départ de l’ex-star de Cyrstal Palace soit inévitable. Une peur partagée jusqu’aux plus hautes sphères du Bayern Munich selon le média allemand, qui affirme que le champion d’Allemagne a déjà identifié le potentiel successeur de Michael Olise à l’Allianz Arena : Florian Wirtz. Acheté au prix fort par Liverpool à l’été 2025, l’ancien maître à jouer du Bayer Leverkusen n’arrive pas à s’imposer chez les Reds.

Le Bayern Munich y voit une opportunité en or de le relancer, d’autant que son prix pourrait être revu à la baisse après deux saisons mitigées en Premier League. « Personne ne sait si Olise restera un an de plus » indique par ailleurs Bild, confirmant que le flou autour de l’ailier droit de l’équipe de France est total. Reste maintenant à voir si, après trois ans au Bayern Munich, Michael Olise exprimera la volonté de tenter sa chance dans un nouveau championnat.

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Un départ en Liga le tenterait selon les médias espagnols, ce qui ouvre donc la porte à un départ au Real Madrid mais aussi à un potentiel transfert au FC Barcelone. Certaines sources évoquent en tout cas un intérêt du club catalan malgré la présence d’un certain Lamine Yamal au même poste.