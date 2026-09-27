Le Bayern a acté le départ de Michael Olise

Autre grille de lecture jai gagné plus d'argent grace a L'OM que mac court en a gagné grace a L'OM.!! Si ca cest pas un truc de jobastre !!
Autre grille de lecture: en engloutissant 700m€ dans l'OM, McCourt a mis dans l'OM 1/3 de sa fortune... D'ailleurs il serait intéressant de savoir combien vaut l'OM dans la fortune estimée des 1.5 milliards de McCourt
Tu sais compter, mais tu ne comprends pas tout quoi…
Wow quelle info !! Rien que nous commun des mortel tu places 20 000 sur un plan épargne ou un code vie sans rien y toucher 4 ans plus tard t'as 6000 euro en plus... alors pensez un peu a l'échelle des gros riches comme ca doit gonfler chaque année... quand j'entends des millionnaire qui ont tout perdu faut vraiment être con... des gagnant du loto qui se retrouvent sur la paille
Décidément la réalité est très dure à accepter :70.000 spectateurs ou comment un projet irréalisable sert de tuteur pour ne rien faire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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