Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

A 24 heures du derby face à l'Atlético de Madrid, Vinicius Junior était présent à un évènement majeur de MMA. Son accueil par la foule de la capitale espagnole a été glacial.

Attaquant vedette du Real Madrid Vinicius Junior n’est pas forcément le roi de la ville. Ce samedi soir, à la veille du derby contre l’Atlético, il était présent à l’évènement MMA de Madrid. Et quand son image a été diffusée sur les écrans géants de la salle, la réaction du public a été sans pitié. Le Brésilien, pourtant en grande forme et qui a porté son équipe face à Manchester City en Ligue des Champions récemment, a été hué par le public. Sa cote d’amour est toujours très basse, notamment en raison de son rendement inégal, et de son comportement chambreur à chaque rencontre, qui finit forcément par agacer.

Vinicius et Bellingham visés

Tout le monde n’a pas eu droit au même traitement que Vinicius Junior, preuve que le public n’était pas anti-Real Madrid dans la salle. En effet, les images de Thibaut Courtois ont provoqué une réaction beaucoup plus enthousiaste. Le gardien belge a été applaudi, même si présence était plus légitime puisqu’il ne pourra pas jouer les prochaines semaines en raison de sa récente blessure. A noter que de nombreux joueurs du Real étaient présents à cet évènement, comme Dean Huijsen, Brahim Diaz, Trent Alexader-Arnold, Franco Mastantuono et Jude Bellingham, qui a également été hué par la foule madrilène.

Il faut croire que les joueurs de la Casa Blanca avaient enfin de voir de l’action et des combats à 24 heures du derby contre l’Atlético qui peut déterminer leurs chances de croire encore au titre de champion d’Espagne.