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Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

Liga22 mars , 11:00
parGuillaume Conte
2
A 24 heures du derby face à l'Atlético de Madrid, Vinicius Junior était présent à un évènement majeur de MMA. Son accueil par la foule de la capitale espagnole a été glacial.
Attaquant vedette du Real Madrid, Vinicius Junior n’est pas forcément le roi de la ville. Ce samedi soir, à la veille du derby contre l’Atlético, il était présent à l’évènement MMA de Madrid. Et quand son image a été diffusée sur les écrans géants de la salle, la réaction du public a été sans pitié. Le Brésilien, pourtant en grande forme et qui a porté son équipe face à Manchester City en Ligue des Champions récemment, a été hué par le public. Sa cote d’amour est toujours très basse, notamment en raison de son rendement inégal, et de son comportement chambreur à chaque rencontre, qui finit forcément par agacer.

Vinicius et Bellingham visés

Tout le monde n’a pas eu droit au même traitement que Vinicius Junior, preuve que le public n’était pas anti-Real Madrid dans la salle. En effet, les images de Thibaut Courtois ont provoqué une réaction beaucoup plus enthousiaste. Le gardien belge a été applaudi, même si présence était plus légitime puisqu’il ne pourra pas jouer les prochaines semaines en raison de sa récente blessure. A noter que de nombreux joueurs du Real étaient présents à cet évènement, comme Dean Huijsen, Brahim Diaz, Trent Alexader-Arnold, Franco Mastantuono et Jude Bellingham, qui a également été hué par la foule madrilène.
Il faut croire que les joueurs de la Casa Blanca avaient enfin de voir de l’action et des combats à 24 heures du derby contre l’Atlético qui peut déterminer leurs chances de croire encore au titre de champion d’Espagne.

La Liga

22 mars 2026 à 21:00
Real Madrid
21:00
Atlético Madrid
2
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Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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