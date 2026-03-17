Mbappé Vinicius ICONSPORT_286587_0102

Mbappé revient, Vinicius et le Real dégoûtés

Kylian Mbappé17 mars , 14:30
parCorentin Facy
1
Brillant vainqueur du match aller contre Manchester City en huitième de finale de Ligue des Champions (3-0), le Real Madrid peut compter sur le retour de blessure de Kylian Mbappé pour le match retour ce mardi.
Personne ne s’y attendait et pourtant, le Real Madrid a infligé un violent 3-0 à Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alvaro Arbeloa était pourtant privé de nombreux cadres… dont Kylian Mbappé. En l’absence du Français, le Real a brillé autour de Vinicius, Brahim Diaz et bien sûr Valverde. C’est à se demander finalement si le club de la Casa Blanca n’est pas meilleur sans la star française recrutée en provenance du PSG. Un constat qui devient implacable malgré les nombreux buts que Kylian Mbappé inscrit chaque saison selon Olivier Dacourt.
« 3-0 contre City. Il y a un collectif (sans Mbappé). On a un exemple criant : au PSG on a eu Neymar, Messi et Mbappé. Ils n’ont pas gagné la Ligue des Champions et avec des joueurs moins connus mais qui font plus d’efforts et qui jouent pour l’équipe, ils l’ont gagné. N’oublions pas que Madrid a gagné la Ligue des Champions avant la venue de Kylian Mbappé donc inconsciemment, ils savent qu’ils n’ont pas besoin de lui » juge le consultant de Canal+, rejoint dans son analyse par son confrère Bertrand Latour.

Vinicius libéré au Real sans Mbappé ?

« Je trouve que Vinicius est libéré, je le trouve mieux depuis que Kylian Mbappé n’est pas là. Ca répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, je ne sais pas. Mais franchement, je trouve que Vinicius est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là » abonde le journaliste de la chaîne cryptée. Certainement sur le banc au coup d’envoi face à Manchester City ce mardi alors qu’il revient tout juste de blessure, l’ancien Monégasque aura certainement à coeur de prouver que le Real Madrid peut également gagner dans les grands rendez-vous avec lui. Nul doute que son entraîneur Alvaro Arbeloa préfère en tout cas pouvoir compter sur l’originaire de Bondy plutôt que de le voir à l’infirmerie.
1
Articles Recommandés
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
OL

L’OL se fixe deux énormes objectifs

ICONSPORT_271844_0114
LOSC

Trop c'est trop, le LOSC n'en peut plus de Giroud

Traoré Weah ICONSPORT_282660_0090
OM

L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

Fil Info

17 mars , 16:00
L’OL se fixe deux énormes objectifs
17 mars , 15:30
Trop c'est trop, le LOSC n'en peut plus de Giroud
17 mars , 15:00
L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops
17 mars , 14:00
Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Akliouche
17 mars , 13:40
OL : Le procès d’Endrick commence en France
17 mars , 13:20
L'OM s'active pour recruter Jean-Mattéo Bahoya
17 mars , 13:00
TV : Les présidents de Ligue 1 unis pour faire revenir Canal+ ?
17 mars , 12:40
OL : Lyon capitule pour Jonathan David, c'est mort

Derniers commentaires

Trop c'est trop, le LOSC n'en peut plus de Giroud

Totalement en accord avec Jean louis Toure sur ce point!!

OL : Le procès d’Endrick commence en France

un comm intelligent

OL : Lyon capitule pour Jonathan David, c'est mort

On a Himbert aka Spud

L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading