Mbappé revient, Vinicius et le Real dégoûtés

Brillant vainqueur du match aller contre Manchester City en huitième de finale de Ligue des Champions (3-0), le Real Madrid peut compter sur le retour de blessure de Kylian Mbappé pour le match retour ce mardi.

Personne ne s’y attendait et pourtant, le Real Madrid a infligé un violent 3-0 à Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alvaro Arbeloa était pourtant privé de nombreux cadres… dont Kylian Mbappé. En l’absence du Français, le Real a brillé autour de Vinicius, Brahim Diaz et bien sûr Valverde. C’est à se demander finalement si le club de la Casa Blanca n’est pas meilleur sans la star française recrutée en provenance du PSG. Un constat qui devient implacable malgré les nombreux buts que Kylian Mbappé inscrit chaque saison selon Olivier Dacourt.

« 3-0 contre City. Il y a un collectif (sans Mbappé). On a un exemple criant : au PSG on a eu Neymar, Messi et Mbappé. Ils n’ont pas gagné la Ligue des Champions et avec des joueurs moins connus mais qui font plus d’efforts et qui jouent pour l’équipe, ils l’ont gagné. N’oublions pas que Madrid a gagné la Ligue des Champions avant la venue de Kylian Mbappé donc inconsciemment, ils savent qu’ils n’ont pas besoin de lui » juge le consultant de Canal+, rejoint dans son analyse par son confrère Bertrand Latour.

Vinicius libéré au Real sans Mbappé ?

« Je trouve que Vinicius est libéré, je le trouve mieux depuis que Kylian Mbappé n’est pas là. Ca répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, je ne sais pas. Mais franchement, je trouve que Vinicius est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là » abonde le journaliste de la chaîne cryptée. Certainement sur le banc au coup d’envoi face à Manchester City ce mardi alors qu’il revient tout juste de blessure, l’ancien Monégasque aura certainement à coeur de prouver que le Real Madrid peut également gagner dans les grands rendez-vous avec lui. Nul doute que son entraîneur Alvaro Arbeloa préfère en tout cas pouvoir compter sur l’originaire de Bondy plutôt que de le voir à l’infirmerie.