La FFF interdit à l’OM de descendre en Ligue 2

En très grosse difficulté depuis le début de la saison, l’OM pointe à une inquiétante 17e place à la trêve. De quoi faire trembler les supporters qui redoutent une descente en Ligue 2, un scénario inimaginable pour la FFF.

Après avoir perdu le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux ou encore l’AS Saint-Etienne, la Ligue 1 va-t-elle perdre une nouvelle locomotive dans les prochains mois ? La peur commence doucement à s’installer, même si personne ne veut y croire, à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’équipe de Bruno Genesio pointe à la 17e place du classement à la trêve après avoir perdu 4 de ses 5 premiers matchs de la saison en Ligue 1 face au Paris FC, Monaco, Rennes et le PSG. Président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo a évoqué le sujet dans les colonnes de La Provence.

Pour le patron du football français, un OM compétitif et qui joue le haut de tableau est indispensable. Philippe Diallo espère par conséquent la remontée du club au classement dans les semaines et les mois à venir comme il l’a fait savoir sans langue de bois. « Marseille fait partie intégrante de l’histoire de notre football. Le championnat de France a donc besoin d’un Marseille fort, parce que ça fait partie de ces rivalités positives qui font que le championnat est plus reconnu et excitant, et que les fans sont plus intéressés quand Marseille marche bien » a d’abord livré Philippe Diallo dans les colonnes du quotidien provençal avant de poursuivre.

Le football français a besoin d'un OM qui joue le haut du tableau - Philippe Diallo, président de la FFF

« Donc mon souhait est que le club retrouve tout son lustre. Il traverse une période difficile, mais les Marseillais n’ont pas fait un mauvais match contre Paris, donc ça montre qu’ils sont peut-être sur la bonne trajectoire pour retrouver la place qui doit être la leur. Il va falloir reconstruire, c’est dans l’intérêt des supporters de l’OM mais plus largement de tout le football français car il a besoin d’un OM qui joue le haut du tableau » estime le président de la Fédération française de football. Au retour de la trêve internationale dans trois semaines, l’Olympique de Marseille disposera d’un calendrier plus abordable qui doit permettre à l’équipe de Bruno Genesio de prendre des points et de remonter au classement. Les Phocéens affronteront Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse lors de ses quatre premiers matchs de championnat.