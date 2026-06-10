Real : Vinicius va partir libre, Madrid se prend une Mbappé

je me demande bien ce que Qatar en a à faire de l'OM....
Du coup, t'explique comment que les supporters du Fc Sochaux qui est un super centre de formation et un club mythique en France ne sont pas hautains??? Pourtant il y a 3 joueurs en equipe de france formé dans ce club??
Ce club part en vrille...
On se dirige tout droit vers l'ouverture d'une cagnotte Leetchi du côté des Marseillais.
Tant que le club Qatari sera en France, la mafia Uefa et Fifa réunis, fera ce qu'elle veudra, avec l'appui des toutous, ligue et fédération. 🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨 Vinícius Jr. a décidé qu'il HONORERA son contrat et partira GRATUITEMENT si le Real Madrid ne fait pas un geste. Cependant, son intention a TOUJOURS été de PROLONGER. @diarioas