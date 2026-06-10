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Real : Vinicius va partir libre, Madrid se prend une Mbappé

Liga10 juin , 11:30
parQuentin Mallet
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En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Vinicius Junior est encore loin de prolonger avec le Real Madrid. Pire, il est prêt à faire comme Kylian Mbappé avec le PSG : aller jusqu'au bout de son bail et partir librement.
Le feuilleton Vinicius Junior tient en haleine tous les supporters du Real Madrid. Ces derniers attendent impatiemment de savoir quelle sera son issue. Va-t-il enfin prolonger après des mois et des mois de spéculations ? Va-t-il partir cet été contre une somme colossale ? Finalement, le dénouement de ce dossier pourrait être encore pire pour le club madrilène.
En effet, à en croire les informations de AS, Vinicius Junior est prêt à quitter librement le Real Madrid l'été prochain s'il ne reçoit aucune offre suffisamment intéressante pour prolonger son contrat. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé avec le PSG avant sa signature libre chez les Merengues en 2024.

Vinicius Junior, un avenir de plus en plus flou

Le quotidien sportif espagnol explique qu'aucun accord n'a encore été trouvé au sujet d'une quelconque prolongation, et que les négociations trainent en longueur. Pire, aucune proposition concrète n'a été faite lors des derniers mois pour tenter de débloquer une situation qui s'éternise. La Coupe du monde débutant prochainement, le Real Madrid ne pourra pas non plus discuter avec sa star pendant les semaines à venir.
Le temps passant, c'est bel et bien Vinicius Junior qui est en position de force, car Florentino Pérez n'a certainement pas envie de perdre un joueur majeur du football européen, qui comptera 400 matchs officiels à Madrid la saison prochaine. Une situation d'autant plus frustrante qu'il a revu ses exigences à la baisse depuis un long moment.
Oui, la saison prochaine, car l'international brésilien ne partira pas cet été, c'est déjà acté de son côté. Nos confrères espagnols concluent en expliquant que s'il est prêt à partir libre l'été prochain, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de forcer un départ lors de ce mercato estival. Une chose est donc certaine : Vinicius Junior sera un joueur du Real Madrid pour au moins une saison encore. En attendant la suite.

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