Encore 50 ME et le Real recrute Olise, le Bayern craque

Le Real Madrid prévoit de frapper fort cet été sur le marché des transferts. Le club merengue souhaite notamment tenter le coup pour recruter Michael Olise.

Le Real Madrid veut repartir de l’avant après des mois compliqués. Florentino Pérez vient d’être réélu président du club et va nommer José Mourinho entraîneur. Le technicien portugais a formulé des exigences importantes afin de remettre le club madrilène sur le devant de la scène. Le Real rêve notamment de s’attacher les services de Michael Olise. Mais l’international français du Bayern Munich n’est officiellement pas à vendre et, sans offre record, il est difficile de l’imaginer quitter la Bavière. Mais cela est mal connaître le Real Madrid.

Michael Olise au Real, c'est toujours possible

Selon les informations de Sky Sport, Florentino Pérez prépare en effet ce mardi une offre de 150 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Crystal Palace. Une offre qui sera toutefois insuffisante pour convaincre le Bayern Munich.

Les champions d’Allemagne ne seraient cependant plus totalement fermés à une vente d’Olise, mais uniquement en cas d’offre avoisinant les 200 millions d’euros. Reste à savoir si le club espagnol sera prêt à une telle folie.

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À noter que si la piste menant à Olise échoue, le Real Madrid a également dans le viseur Julián Álvarez. L’Argentin, également courtisé par le Barça, est ouvert à la possibilité de rejoindre la Casa Blanca. Mais là encore, l’Atlético Madrid réclamera le prix fort, à savoir 150 millions d’euros pour s’en séparer.

Florentino Pérez semble déterminé à s’attacher les services d’une nouvelle star. Son identité n’est pas encore connue, mais il ne serait pas étonnant de voir le Real Madrid battre un nouveau record en termes de montant dépensé pour recruter un joueur de premier plan. Difficile de savoir en revanche si cela sera bénéfique ou non pour l'équilibre du vestiaire et du collectif madrilène.