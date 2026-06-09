L’offre de Florentino Pérez à 150 ME rejetée en deux minutes

Florentino Pérez a reçu l'aval de son conseil d'administration pour faire une offre à 150 ME pour faire venir Julian Alvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid.

Il avait promis une offre à 150 millions d’euros pour faire signer un Galactique, et il l’a fait. Seulement l’issue risque de ne pas plaire à grand monde. Dans un communiqué officiel publié sur le site du club, Florentino Pérez a annoncé avoir reçu l’approbation du conseil d’administration pour effectuer une proposition de transfert à l’Atlético de Madrid pour recruter Julian Alvarez. L’offre de 150 ME n’a pas fait flancher le club voisin de la capitale espagnole, qui l’a repoussée immédiatement.

Il manque 350 ME à l'offre pour Alvarez

Après l'avoir étudiée et évaluée, l'Atlético de Madrid a remercié le club pour l'offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l'a rejetée, invoquant la clause libératoire du joueur », a expliqué tranquillement le L’attaquant argentin possède une clause libératoire à 500 millions d’euros et l’Atlético s’est donc retranché derrière cet argument pour faire comprendre qu’il n’avait pas donné suite. «», a expliqué tranquillement le Real Madrid

L’offre à 150 millions d’euros a été faite, et le recrutement qui provoquait les grandes annonces de Florentino Pérez n’aura probablement pas lieu. Le président du Real Madrid ne prenait de toute façon pas beaucoup de risque, connaissant la position de l’Argentin, qui souhaite plutôt rejoindre le FC Barcelone en cas de transfert. A la limite, cela embête plus le club catalan, qui sait qu’il va devoir se ruiner s’il veut faire signer l’ancien buteur de Manchester City.