Real : Mourinho tranche pour Vinicius, le message est clair

Vinicius enchaîne les mauvaises performances au Real Madrid depuis le début de la saison, mais le Brésilien conserve la confiance de son entraîneur José Mourinho… pour le moment.

Le début de saison du Real Madrid est difficile. Le club de la Casa Blanca accuse déjà un retard important de six points sur le FC Barcelone après sa défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid dimanche (2-1). Kylian Mbappé est toujours aussi critiqué malgré ses buts tandis que Vinicius semble au fond du trou. Le Brésilien n’a marqué qu’un but depuis le début de la saison et ses performances sont de plus en plus décevantes. Cela n’a pas échappé à José Mourinho, qui fait sortir l’ancienne star de Flamengo de plus en plus tôt dans les matchs.

Contre l’Atlético, Vinicius a été remplacé dès la 53e minute de jeu. On pourrait alors penser que José Mourinho est en train de lâcher Vinicius et que le divorce est imminent entre les deux hommes. La réalité est bien différentes selon les révélations du journal AS, qui affirme que José Mourinho fait toujours confiance à Vinicius et le considère comme un élément « fondamental » de son projet.

Le Special One s’est battu pour la prolongation de Vini cet été, et n’a par conséquent pas l’intention de le lâcher publiquement après moins de 10 matchs toutes compétitions confondues. Au contraire, José Mourinho veut trouver la bonne formule pour lui permettre de retrouver la confiance et son meilleur niveau. Pour cela, un changement de système peut être une solution, car l’incompatibilité avec Kylian Mbappé saute aux yeux.

Mourinho veut relancer Vinicius

Face à l’Atlético de Madrid, la position moyenne des deux joueurs était exactement la même, sur le côté gauche de l’attaque du Real, laissant l’axe totalement désert. Les mêmes maux que ceux rencontrés par Xabi Alonso ou encore Alvaro Arbeloa, finalement. Un sacré casse-tête en prévision pour José Mourinho, qui n’a pas abandonné l’idée de remporter la Liga ni la Ligue des Champions mais qui sait qu’il aura besoin d’un grand Vinicius pour soulever l’un de ces deux titres à l’issue de la saison.