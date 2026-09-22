Olise n'ira pas au Real, le Bayern explique pourquoi

Olise n'ira pas au Real, le Bayern explique pourquoi

Foot Europeen22 sept. , 16:30
parQuentin Mallet
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Attaqué à maintes reprises par le Real Madrid l'été dernier, le Bayern Munich est resté solide et n'a pas laissé partir Michael Olise. En Allemagne, on considère en tout cas que la direction bavaroise compte bien bloquer sa star jusqu'en 2028, au moins.
L'avenir de Michael Olise était sur toutes les lèvres lors du dernier mercato estival. Auteur de 22 buts et 31 passes décisives en 52 apparitions sous le maillot du Bayern Munich, le natif de Londres a fait de quoi rendre fou. Et finir meilleur passeur (et de loin) de la dernière Coupe du monde (7) n'a pas arrangé les choses : le club le plus puissant d'Allemagne a dû encaisser les nombreuses avances des clubs européens, et surtout du Real Madrid.
S'il y a des chances que les Merengue reviennent à la charge à l'avenir, pour l'heure, Michael Olise est toujours un joueur du Bayern Munich. Et selon de récentes informations venues d'Allemagne, tout porte à croire que la direction bavaroise va tout faire pour faire durer le plaisir.

Le Bayern ne vendra jamais Olise

Comme l'indique Bild, le Bayern Munich a une bonne raison de vouloir conserver Michael Olise encore longtemps. Dernièrement, l'UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des champions 2028 aurait lieu à l'Allianz Arena, comme en 2025. Pour cette occasion, le Rekordmeister a bien l'intention de se hisser en finale et estime qu'il est indispensable d'avoir Olise dans ses rangs pour arriver à une telle échéance. En 2012, le Bayern avait déjà disputé une finale à domicile et s'était incliné aux tirs au but face à Chelsea. Pour assurer sa revanche et offrir à son public un nouveau trophée européen, la direction munichoise veut pouvoir compter sur son meilleur joueur.
Depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison, Michael Olise marche encore sur l'eau. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 7 matchs, l'international français est bien parti pour sortir une saison aussi stratosphérique que la précédente.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
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Buts0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs1
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2026/2027
Matchs4
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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