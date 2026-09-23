EdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique

SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)
Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol
"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr
Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour ne pas voir ce que tout le monde constate le footix : il marque plein de buts, car il pense qu'à ca, refuse de défendre et ses équipes sont lamentables car complètement déséquilibré avec un mec qui fait jamais les effots !! Va te branler sur du golf, les sports collectifs c'est clairement pas pour toi mr stats :)
Attention au karma, tes pas a l'abri avec l'OL qui croule sous les dettes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Blessé, Warren Zaïre-Emery est remplacé par Maghnes Akliouche dans la liste des Bleus pour les matches de Ligue des Nations.