EdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique

EdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique

Equipe de France23 sept. , 15:00
parEric Bethsy
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Pour son premier rassemblement à la tête des Bleus, Zinédine Zidane n’hésite pas à changer les postes de ses joueurs. L’attaquant Kylian Mbappé ne sera pas le seul évoluer dans une zone inhabituelle. Appelé en renfort, le Parisien Maghnes Akliouche devra oublier sa position d’ailier durant les semaines à venir.
Pendant toutes ces années à attendre que le poste se libère, Zinédine Zidane a eu le temps de développer ses idées. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France va notamment s’orienter vers un 4-3-3, soit le schéma tactique qu’il privilégiait lorsqu’il entraînait le Real Madrid. Ça ne sera évidemment pas la seule nouveauté par rapport à la fin de l’ère Didier Deschamps. En ce qui concerne les individualités, certains devront s’habituer à un nouveau poste.

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L’ancien numéro 10 a déjà annoncé son intention de décaler Kylian Mbappé sur le côté gauche, ce qui pourrait laisser la pointe à Ousmane Dembélé. On a également appris son souhait de tester Andy Diouf comme latéral gauche, alors que l’ex-milieu du Racing Club de Lens joue les pistons droits à l’Inter Milan. Quant à l’entrejeu, des profils plus offensifs viendront accompagner Adrien Rabiot, Manu Koné ou encore Lucas Da Cunha. Comme indiqué dans la composition de sa liste dévoilée vendredi, Zinédine Zidane inclut Rayan Cherki parmi les milieux de terrain.
Idem en ce qui concerne Maghnes Akliouche qui a été appelé en renfort suite au forfait de Warren Zaïre-Emery. Nos confrères de RMC confirment la tendance, la recrue estivale du Paris Saint-Germain est bien convoquée pour renforcer le cœur du jeu. L’habituel ailier droit ne découvrira pas ce rôle, lui dont la polyvalence a séduit Luis Enrique. L’entraîneur parisien a d’ailleurs lancé l’ancien Monégasque au milieu peu après l’heure de jeu à Marseille dimanche. Il faut croire que l’idée plaît aussi à Zinédine Zidane.
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Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour ne pas voir ce que tout le monde constate le footix : il marque plein de buts, car il pense qu'à ca, refuse de défendre et ses équipes sont lamentables car complètement déséquilibré avec un mec qui fait jamais les effots !! Va te branler sur du golf, les sports collectifs c'est clairement pas pour toi mr stats :)

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