EdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique

Pour son premier rassemblement à la tête des Bleus, Zinédine Zidane n’hésite pas à changer les postes de ses joueurs. L’attaquant Kylian Mbappé ne sera pas le seul évoluer dans une zone inhabituelle. Appelé en renfort, le Parisien Maghnes Akliouche devra oublier sa position d’ailier durant les semaines à venir.

Pendant toutes ces années à attendre que le poste se libère, Zinédine Zidane a eu le temps de développer ses idées. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France va notamment s’orienter vers un 4-3-3, soit le schéma tactique qu’il privilégiait lorsqu’il entraînait le Real Madrid. Ça ne sera évidemment pas la seule nouveauté par rapport à la fin de l’ère Didier Deschamps. En ce qui concerne les individualités, certains devront s’habituer à un nouveau poste.

L’ancien numéro 10 a déjà annoncé son intention de décaler Kylian Mbappé sur le côté gauche, ce qui pourrait laisser la pointe à Ousmane Dembélé. On a également appris son souhait de tester Andy Diouf comme latéral gauche, alors que l’ex-milieu du Racing Club de Lens joue les pistons droits à l’Inter Milan. Quant à l’entrejeu, des profils plus offensifs viendront accompagner Adrien Rabiot, Manu Koné ou encore Lucas Da Cunha. Comme indiqué dans la composition de sa liste dévoilée vendredi, Zinédine Zidane inclut Rayan Cherki parmi les milieux de terrain.

Idem en ce qui concerne Maghnes Akliouche qui a été appelé en renfort suite au forfait de Warren Zaïre-Emery. Nos confrères de RMC confirment la tendance, la recrue estivale du Paris Saint-Germain est bien convoquée pour renforcer le cœur du jeu. L’habituel ailier droit ne découvrira pas ce rôle, lui dont la polyvalence a séduit Luis Enrique. L’entraîneur parisien a d’ailleurs lancé l’ancien Monégasque au milieu peu après l’heure de jeu à Marseille dimanche. Il faut croire que l’idée plaît aussi à Zinédine Zidane.