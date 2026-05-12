Real Madrid : Corruption, misogynie, bagarre et vol, Florentino Pérez déchainé

Règlement de comptes en direct au Real Madrid, où un Florentino Pérez acculé a pété les plombs en conférence de presse. Extraits.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez a pris la parole a la surprise générale ce mardi. Devant la crise que traverse son club, qui n’a rien gagné cette saison et est relégué derrière le FC Barcelone dans les grandes compétitions depuis deux ans, le dirigeant espagnol a fait savoir qu’il avait décidé de convoquer de nouvelles élections. Annoncé comme malade et fatigué, le businessman a assuré que ce n’était pas le cas, comme nous l’avons évoqué précédemment. Mais tout au long de la conférence de presse, Pérez a accusé le FC Barcelone, la Liga, les médias et tout l’environnement de polluer son club, et de lui avoir même volé des titres.

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Sur son palmarès avec le Real Madrid : « J’ai gagné 7 fois la Liga. Mais cela aurait du être 14. On m’en a volé 7 ».

Sur la corruption du Barça et l’arbitrage : « Nous nous sommes encore fait voler cette saison. Nous avons même fait une vidéo des 18 points qu’ils nous ont pris cette saison ».

Sur l’affaire Negreira : « C’est la plus grande corruption de l’histoire de football. Nous constituons un dossier pour faire tout la lumière sur cette affaire. Personne au monde n’envisagerait même de payer des arbitres, nous n’aurions jamais imaginé que le responsable des arbitres ait distribué de l’argent au FC Barcelone pendant 20 ans ».

Sur les articles dans la presse espagnole contre le Real Madrid : « Regardez encore cet article de ABC à mon encontre et contre le Real Madrid. Il a été écrit par une femme. Je ne sais même pas si elle connait quelque chose au football. Pourquoi ils s’en prennent toujours au Real Madrid alors que personne n’a gagné 7 ligues des champions depuis que je suis arrivé. Pourquoi ils ne s’en prennent pas à l’Atlético ? On ne peut pas gagner 10-0 tous les jours ».

Sur les supporters qui huent les joueurs : « C’est très grave, ça ne devrait pas arriver. Il faut soutenir les joueurs. Mais il y a des brebis galeuses, car on a expulsé les ultras. Et il y a aussi les revendeurs de billets contre qui on lutte. Je travaille avec la police, je surveille les Ultras, je ne les veux pas dans le stade, et tout le monde s’en félicite ».

La bagarre Tchouameni-Valverde : « Je trouve ça très mal cette bagarre, mais oui ils se sont battus. Mais c’est encore pire de l’avoir rendu public. Je suis ici depuis 26 ans, et c’est déjà arrivé que plusieurs joueurs en viennent aux mains. Mais ça doit rester en interne. La taupe a été trouvée, c'est quelqu'un qui va partir du club en fin de saison et qui est mécontent ».