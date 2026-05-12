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Coup de tonnerre au Real Madrid, Florentino Pérez met sa place en jeu

Liga12 mai , 18:35
parGuillaume Conte
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Florentino Pérez, acculé par les critiques et sur les sales rumeurs sur son état de santé, a convoqué une conférence de presse pour remettre son mandat de président du Real Madrid en jeu.
Récemment réélu au poste de président du Real Madrid, Florentino Pérez est dans la tempête au sein de son club de coeur. L’homme d’affaire espagnol voit les problèmes se multiplier que ce soit au niveau de sa volonté de recruter Kylian Mbappé à tout prix, celle de la guerre des égos dans le vestiaire, quand ce n’est pas directement la guerre avec des joueurs qui se battent, des résultats en berne et sa volonté très décriée de faire revenir José Mourinho au poste d’entraineur.
En plus de cela, Florentino Pérez est annoncé comme fatigué, et même parfois malade, par la presse espagnole, qui ne recule devant rien pour souffler sur les braises. Dans une prise de parole dans une conférence de presse exceptionnelle, le président du Real Madrid a fait savoir qu’il demandait un vote de confiance aux socios, pour qu’ils déterminent s’il est toujours l’homme de la situation. Des nouvelles élections vont avoir lieu au Real Madrid prochainement.

« Je suis en parfaite santé », Pérez dément les sales rumeurs

« J'ai demandé à la commission électorale de lancer le processus d'organisation des élections au conseil d'administration, pour lesquelles nous, ce conseil d'administration, serons candidats », a fait savoir Florentino Pérez, avant d’entrer un peu plus dans le détail. « Au Real Madrid, il n'y a pas qu'un seul propriétaire ; ce sont les 1 000 membres qui composent le club. J'ai pris cette décision car une situation absurde a été créée, provoquée par des campagnes menées contre les intérêts du Real Madrid et contre moi. Les résultats n'ont pas été à la hauteur, mais dans le sport, on ne gagne pas toujours. Ils profitent de la situation pour m'attaquer personnellement. Certains m'ont même dit que j'avais un cancer en phase terminale… Je tiens à saisir cette occasion pour rassurer ceux qui se sont inquiétés pour moi : je suis toujours président du Real Madrid et de mon entreprise, et je suis en parfaite santé » a livré Florentino Pérez avant d’inciter ceux qui « tirent les ficelles et agissent dans l’ombre » de se présenter maintenant aux élections ou de se taire à jamais.
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