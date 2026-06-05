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Michael Olise

Real : Florentino Pérez a menti, il met 150 ME sur Olise

Liga05 juin , 19:00
parQuentin Mallet
2
Malgré son propre démenti en direct à la télévision espagnole, Florentino Pérez a bel et bien l'intention de transmettre sa fameuse offre de 150 millions d'euros au Bayern Munich pour Michael Olise.
A l'antenne d'une émission de télévision espagnole, Florentino Pérez a mis les pieds dans le plat en marge de l'élection présidentielle du Real Madrid et a déclaré qu'il ferait de très grands bouleversements pour redorer son club s'il était réélu. Le président sortant a révélé qu'il enverrait une offre de 150 millions d'euros pour un joueur de classe mondiale afin de réaliser une arrivée digne de celles de Kaka, de Zinedine Zidane ou de Cristiano Ronaldo.
Invité à répondre aux rumeurs sur Michael Olise, Pérez a confirmé que l'international français n'était pas celui qui ferait l'objet de cette fameuse offre. Sauf qu'en coulisses, le Real Madrid travaille bel et bien sur le recrutement de la star du Bayern Munich.

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Michael Olise est bien la priorité de Florentino Pérez

Florentino Pérez a-t-il balancé de gré une grosse intox ? C'est ce que Fabrizio Romano tend à nous faire comprendre. Le gourou des transferts a confirmé que s'il était réélu, le président du Real Madrid enverrait mardi prochain une offre officielle de 150 millions d'euros au Bayern Munich pour Michael Olise. Malgré un démenti en direct à la télé, l'ancien gaucher de Crystal Palace est bel et bien la priorité absolue de Florentino Pérez pour le prochain mercato estival. Selon lui, il sera la nouvelle star offensive qui permettra au Real Madrid de trouver un nouveau souffle.
Pour rappel, Uli Hoeness avait déclaré, à la fin de la saison dernière, que Michael Olise n'était pas à vendre, et que même une offre colossale de 200 millions d'euros ne suffirait pas à le faire flancher. Reste à savoir si la réalité rattrapera les mots du président honoraire du Rekordmeister.
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t es tellement un connaisseur que jusqu en fevirer l annee derniere tu chiais sur LH. et crachais sur Dembele. et maintenant en bonne girouette que tu es, tu leur suce le chibre. 🫵😂🤣

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allezles mongols parisiens et lyonnais. on continue vos reponses a 2 balles haha. vous faites tellement pité. 😂 🫵🫵

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
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3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
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17
Nantes
233358202952-23
18
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173438233276-44

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