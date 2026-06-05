Real : Florentino Pérez a menti, il met 150 ME sur Olise

Franchement, nos arrières latéraux titulaires font pas rêver....WZE a droite tous les jours !!
LUIS ENRIQUE est très exigeant à ce poste et attend des profils très particuliers pour s'adapter à son schéma de jeu....S'il doute c'est que ça ne colle pas à cela, malgré le talent du gamin...a mon avis, il partira
Je n'arrive pas à comprendre comment une instance devant des problèmes financiers d'un club puisse en plus enfoncer le club en donnant des amendes; Comme pour l'OL l'an dernier (tu n'as pas un rond , tien une amende de 12,5Mde plus) Qu'ils obligent les clubs à diminuer la masse salariale et basta,
t es tellement un connaisseur que jusqu en fevirer l annee derniere tu chiais sur LH. et crachais sur Dembele. et maintenant en bonne girouette que tu es, tu leur suce le chibre. 🫵😂🤣
allezles mongols parisiens et lyonnais. on continue vos reponses a 2 balles haha. vous faites tellement pité. 😂 🫵🫵
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨 Florentino Pérez plans to launch €150m official bid on Tuesday for Michael Olise. Despite denying his name live, the main star in president’s mind is Olise — as @JBurtTelegraph @jfelixdiaz report. Bayern’s Uli Hoeneß said in May “no chance to sell, not even for €200m”.