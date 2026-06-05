Real : Florentino Pérez a menti, il met 150 ME sur Olise

Malgré son propre démenti en direct à la télévision espagnole, Florentino Pérez a bel et bien l'intention de transmettre sa fameuse offre de 150 millions d'euros au Bayern Munich pour Michael Olise.

A l'antenne d'une émission de télévision espagnole, Florentino Pérez a mis les pieds dans le plat en marge de l'élection présidentielle du Real Madrid et a déclaré qu'il ferait de très grands bouleversements pour redorer son club s'il était réélu. Le président sortant a révélé qu'il enverrait une offre de 150 millions d'euros pour un joueur de classe mondiale afin de réaliser une arrivée digne de celles de Kaka, de Zinedine Zidane ou de Cristiano Ronaldo.

Invité à répondre aux rumeurs sur Michael Olise, Pérez a confirmé que l'international français n'était pas celui qui ferait l'objet de cette fameuse offre. Sauf qu'en coulisses, le Real Madrid travaille bel et bien sur le recrutement de la star du Bayern Munich.

Michael Olise est bien la priorité de Florentino Pérez

Florentino Pérez a-t-il balancé de gré une grosse intox ? C'est ce que Fabrizio Romano tend à nous faire comprendre. Le gourou des transferts a confirmé que s'il était réélu, le président du Real Madrid enverrait mardi prochain une offre officielle de 150 millions d'euros au Bayern Munich pour Michael Olise. Malgré un démenti en direct à la télé, l'ancien gaucher de Crystal Palace est bel et bien la priorité absolue de Florentino Pérez pour le prochain mercato estival. Selon lui, il sera la nouvelle star offensive qui permettra au Real Madrid de trouver un nouveau souffle.

Pour rappel, Uli Hoeness avait déclaré, à la fin de la saison dernière, que Michael Olise n'était pas à vendre, et que même une offre colossale de 200 millions d'euros ne suffirait pas à le faire flancher. Reste à savoir si la réalité rattrapera les mots du président honoraire du Rekordmeister.