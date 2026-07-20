PSG : Diomandé pour moins de 110 ME, le Qatar a une astuce

Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de profiter de ses excellentes relations avec le club du RB Leipzig pour finaliser rapidement la signature de Yan Diomandé. Mais pour le PSG, hors de question de payer un prix astronomique.

Le Paris Saint-Germain a bouclé sa première recrue de l’été avec Lucas Digne. Le défenseur d’Aston Villa va s’engager en début de semaine prochaine en faveur du club de la capitale afin de doubler le poste de Nuno Mendes. Un premier renfort estival qui en appelle d’autres. Yan Diomandé est notamment dans le viseur du PSG. L’ailier ivoirien du RB Leipzig fait l’objet de multiples intérêts en Europe. Liverpool l’a notamment ciblé et rêve de l’attirer, quitte à payer plus de 100 millions d’euros si nécessaire. Le dossier est néanmoins complexe pour les Reds dans la mesure où Yan Diomandé a déjà trouvé un accord avec Paris, qui refuse pour l’instant de s’aligner sur l’offre de Liverpool.

« Le PSG attendait la fin de la Coupe du monde pour accélérer car Al-Khelaïfi a passé sa Coupe du monde aux Etats-Unis. C’est lui qui négocie avec Leipzig car il s’entend très bien avec le PDG de Leipzig. La semaine prochaine, ça devrait avancer. On nous dit au PSG qu’il n’y aura pas de problème » a d’abord lancé le spécialiste du Au sein du club parisien, il n’y a toutefois pas d’inquiétude selon Loïc Tanzi. Invité d’Ici Paris Île de France, le journaliste de L’Equipe a affirmé que Nasser Al-Khelaïfi comptait sur ses excellentes relations avec la direction du RB Leipzig pour conclure l’opération à un prix raisonnable.a d’abord lancé le spécialiste du mercato avant de poursuivre.

Comment le PSG veut doubler Liverpool en payant moins

« Paris ne veut pas payer des sommes astronomiques, le club n’ira pas jusqu’à 150 millions d’euros. Paris paiera moins que ce que Liverpool a proposé (110 millions d’euros). Avec la bonne entente avec Leipzig, le PSG trouvera des solutions sur d’autres deals, sur des projets ensemble à faire avec le groupe Red Bull et QSI. Ca peut évoluer, mais je reste confiant » a-t-il lancé. Le journaliste a également évoqué des soucis quant aux droits à l’image du joueur, qui appartiennent en partie aux anciens agents de Yan Diomandé.

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Ce problème, qui ralenti forcément l’aboutissement du deal, ne devrait toutefois pas le faire capoter. De quoi envisager l’arrivée de Yan Diomandé, tôt ou tard, au Paris Saint-Germain. Il sera maintenant intéressant de voir si la signature potentielle de l’Ivoirien poussera Bradley Barcola vers la sortie, les deux hommes évoluant au même poste.