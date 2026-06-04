Le Real interdit à ses supporters de siffler Mbappé

Très critiqué en Espagne, y compris par ses propres supporters, Kylian Mbappé a quand même du soutien au Real Madrid. L’attaquant français peut toujours compter sur le président Florentino Pérez, choqué par le traitement infligé à sa star.

Kylian Mbappé retrouve le sourire à Clairefontaine. Cette semaine, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France a rejoint sa sélection après une saison particulièrement agitée. On peut dire que le Français n’a pas été épargné en Espagne. Pour ses performance sur le terrain ou son comportement loin du rectangle vert, la star du Real Madrid a été critiquée tout au long de l’exercice. Le mécontentement a même franchi les portes du Stade Santiago Bernabéu dont le public a copieusement sifflé Kylian Mbappé en fin de saison.

Autant dire que l’international tricolore avait hâte de quitter ce contexte pour préparer la Coupe du monde 2026 avec ses compatriotes. Le Bondynois sera quand même ravi d’apprendre qu’il reçoit encore du soutien dans la capitale espagnole, et non des moindres. En pleine campagne présidentielle du Real Madrid, le patron Florentino Pérez a défendu son meilleur buteur. « Mbappé est l'un des meilleurs joueurs qu'il existe dans le monde », a réagi le dirigeant auprès du quotidien AS.

Personne ne devrait contester sa dimension - Florentino Pérez

« Il n'y a qu'à regarder ses statistiques pour voir la dimension de notre joueur. Personne ne devrait contester la dimension d'un joueur aussi extraordinaire. Il va beaucoup nous apporter et c'est certain qu'il triomphera au Real Madrid. S'il continuera à jouer avec Vinicius Junior et Jude Bellingham dans le onze ? Nous parlons de joueurs extraordinaires. Ce sont des joueurs que tous les grands clubs au monde voudraient et que nous avons la chance d'avoir au Real Madrid. Bien sûr qu'ils vont rester au Real Madrid », a conclu Florentino Pérez, toujours aussi attaché à ses Galactiques.