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Kylian Mbappé

Le Real interdit à ses supporters de siffler Mbappé

Kylian Mbappé04 juin , 17:30
parEric Bethsy
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Très critiqué en Espagne, y compris par ses propres supporters, Kylian Mbappé a quand même du soutien au Real Madrid. L’attaquant français peut toujours compter sur le président Florentino Pérez, choqué par le traitement infligé à sa star.
Kylian Mbappé retrouve le sourire à Clairefontaine. Cette semaine, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France a rejoint sa sélection après une saison particulièrement agitée. On peut dire que le Français n’a pas été épargné en Espagne. Pour ses performance sur le terrain ou son comportement loin du rectangle vert, la star du Real Madrid a été critiquée tout au long de l’exercice. Le mécontentement a même franchi les portes du Stade Santiago Bernabéu dont le public a copieusement sifflé Kylian Mbappé en fin de saison.
Autant dire que l’international tricolore avait hâte de quitter ce contexte pour préparer la Coupe du monde 2026 avec ses compatriotes. Le Bondynois sera quand même ravi d’apprendre qu’il reçoit encore du soutien dans la capitale espagnole, et non des moindres. En pleine campagne présidentielle du Real Madrid, le patron Florentino Pérez a défendu son meilleur buteur. « Mbappé est l'un des meilleurs joueurs qu'il existe dans le monde », a réagi le dirigeant auprès du quotidien AS.
Personne ne devrait contester sa dimension
- Florentino Pérez
« Il n'y a qu'à regarder ses statistiques pour voir la dimension de notre joueur. Personne ne devrait contester la dimension d'un joueur aussi extraordinaire. Il va beaucoup nous apporter et c'est certain qu'il triomphera au Real Madrid. S'il continuera à jouer avec Vinicius Junior et Jude Bellingham dans le onze ? Nous parlons de joueurs extraordinaires. Ce sont des joueurs que tous les grands clubs au monde voudraient et que nous avons la chance d'avoir au Real Madrid. Bien sûr qu'ils vont rester au Real Madrid », a conclu Florentino Pérez, toujours aussi attaché à ses Galactiques.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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