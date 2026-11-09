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Mourinho laisse une dernière chance à Ferland Mendy

Mourinho laisse une dernière chance à Ferland Mendy

Liga
parEric Bethsy
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Remis d’une grave blessure à la cuisse droite, Ferland Mendy s’entraîne normalement avec le Real Madrid depuis plusieurs semaines. Le latéral gauche français n’a pourtant pas débuté sa saison en compétition. Une situation inquiétante à l’approche du mercato hivernal.
José Mourinho ne fait pas de sentiment. S’il estime que des joueurs n’apportent rien à l’effectif, l’entraîneur du Real Madrid n’hésitera pas à les pousser vers la sortie. Le Portugais a effectivement trois joueurs dans son viseur, prévient le média Fichajes. Le technicien n’est pas un grand fan du jeune milieu Thiago Pitarch, apparu une seule fois cette saison, ni du défenseur central Raul Asencio dont l’absence de temps de jeu s’explique aussi par ses pépins physiques. Une situation comparable à celle de Ferland Mendy.
Victime d’une lésion du tendon fémoral droit en fin de saison dernière, le latéral gauche a repris l’entraînement collectif en octobre. Les semaines passent et le Français n’est pourtant pas réapparu en compétition, ni même dans les groupes convoqués par le « Special One ». L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a peut-être besoin de temps pour retrouver la forme. En tout cas, Ferland Mendy risque d’aborder le mercato hivernal avec l’étiquette d’indésirable si sa situation ne s’améliore pas.

Un boulet pour le Real

L’international tricolore, qui n’est pas inscrit sur la liste pour disputer la saison régulière de la Ligue des Champions, devra convaincre José Mourinho malgré la présence de Marc Cucurella et d’Alvaro Carreras à son poste. Autant dire que la tâche s’annonce compliquée pour Ferland Mendy, mais aussi pour le Real Madrid, conscient que son joueur sous contrat jusqu’en 2028 sera difficile à refourguer à cause de ses blessures à répétition, sans parler de son salaire imposant. Pour son avenir à la Maison Blanche ou ailleurs, le Merengue de 31 ans a donc tout intérêt à se montrer d’ici la fin de l’année civile.

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