Coupe de France : BeInSports officialise un gros coup dur

Les clubs de Ligue 2 entrent en lice ce week-end en Coupe de France à l’occasion du 7e tour. Les matchs ne seront toutefois pas proposés sur BeInSports, diffuseur de la compétition.

La Coupe de France a démarré depuis déjà plusieurs semaines pour les clubs amateurs, mais c’est ce week-end que l’aventure commence pour les clubs de Ligue 2. Saint-Etienne se déplacera par exemple à Rumilly Vallières, Nantes ira jouer sur le terrain du Stade Castelbourgeois tandis que le Stade de Reims jouera contre Tourcoing. Des matchs que les supporters des clubs concernés souhaitent évidemment suivre, mais cela risque d’être un peu plus difficile que prévu.

Pas de coupe sur BeInSports ce week-end

Et pour cause, directeur général des antennes et des programmes de BeInSports, Florent Houzot a confirmé que la chaîne, qui détient 100% des droits de la compétition, ne diffusera pas le 7e tour de la Coupe de France ce week-end. « Pas de diffusion sur beIN du 7e tour de la CDF rendez-vous le 30/11 à 19h pour le tirage au sort des 32e à suivre en intégralité du 18 au 20/12 » a publié sur X le dirigeant de BeInSports. Un vrai coup dur pour les supporters des clubs de Ligue 2, qui se demandent bien par quels moyens ils vont pouvoir suivre le match de leur équipe favorite.

Pas de panique en tout cas pour les clubs de Ligue 1, qui entreront en piste dans cette Coupe de France le week-end du 18 au 20 décembre et dont tous les matchs seront diffusés sur les différents canaux de BeInSports. Reste qu’en attendant, certains matchs seront invisibles pour les téléspectateurs et cela risque de faire grogner les supporters de clubs historiques tels que Nantes, Montpellier, Reims ou encore Saint-Etienne.