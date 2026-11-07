Real : Des congés pour les stars, Mourinho copie la recette du PSG

Vainqueur du Barça il y a deux semaines, le Real Madrid a également réussi le quatre sur quatre en Ligue des Champions. L’équipe de José Mourinho est en forme et applique certaines méthodes du PSG pour retrouver le succès.

En attendant son match sur la pelouse de Valence ce samedi soir, le Real Madrid vient d’enchaîner sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une très belle série pour les hommes de José Mourinho, d’autant que des équipes comme Villarreal, la Roma, Séville et surtout Leipzig et Barcelone figurent au tableau de chasse. Dans le jeu aussi, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont en net progrès, en atteste le succès dans le Clasico ou encore la victoire nette et sans bavure contre le Racing Santander le week-end passé en Liga.

José Mourinho souhaite évidemment que cela dure, avec l’objectif de détrôner Barcelone en championnat et de retrouver le goût du succès en Ligue des Champions. Pour y parvenir, le Special One a décidé de s’inspirer de certaines méthodes de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, rapportent nos confrères du journal Marca. Le média espagnol révèle dans son édition du jour que le Real Madrid a notamment pris exemple sur le PSG en ce qui concerne la fatigue de certains joueurs et les jours de congés qui peuvent être attribués, en pleine saison et parfois en pleine semaine, malgré l’enchaînement des matchs. Aurélien Tchouaméni et Arda Güler ont par exemple bénéficié de quelques jours de repos complet cette semaine.

Ils ont été exemptés d’entraînement mais aussi du match contre l’AEK Athènes, alors qu’ils n’étaient ni blessés ni suspendus. Cela sera amené à se répéter avec d’autres joueurs selon le média espagnol, pour qui José Mourinho souhaite profiter de son effectif pléthorique pour utiliser cette méthode de management dans le temps. Cela ne surprendra pas les supporters du PSG, qui ont désormais l’habitude de cela dans leur club. Il n’a pas été rare par exemple de voir certains joueurs ménagés, comme Dembélé, Nuno Mendes, Hakimi ou encore Marquinhos, avec des jours offs au risque parfois de rater un ou deux matchs. Une méthode qui a démontré son succès lors des deux dernières années, raison pour laquelle le Real Madrid veut s’en inspirer.