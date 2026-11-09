Crystal Palace : Le successeur de Pierre Sage est connu

Le départ de Pierre Sage n’est plus qu’une question d’heures à Crystal Palace, qui a choisi Thomas Frank pour succéder à l’ex-entraîneur de Lens.

La défaite contre Liverpool ce week-end (1-3) est celle de trop pour Pierre Sage. L’entraîneur passé par Lens et l’OL va être démis de ses fonctions dans les heures à venir à Crystal Palace, dont les dirigeants ont déjà choisi leur nouvel entraîneur. Selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sports, le Danois Thomas Frank va -déjà- faire son retour en Premier League, quelques mois après son limogeage de Tottenham la saison dernière.

« Thomas Frank devrait devenir le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace. L'entraîneur danois a toujours été le candidat préféré du conseil des Eagles. Palace avait même envisagé de le nommer avant de se décider finalement pour Sage cet été » écrit notre confrère sur son compte X ce lundi. L’annonce du départ de Pierre Sage est donc imminente et devrait précéder l’officialisation de la signature de Thomas Frank. Le Danois aura une mission de taille chez les Eagles, à savoir de sauver un club très mal embarqué avec une 20e place de Premier League au bout de 10 journées.