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Crystal Palace : Le successeur de Pierre Sage est connu

Crystal Palace : Le successeur de Pierre Sage est connu

Premier League
parCorentin Facy
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Le départ de Pierre Sage n’est plus qu’une question d’heures à Crystal Palace, qui a choisi Thomas Frank pour succéder à l’ex-entraîneur de Lens.
La défaite contre Liverpool ce week-end (1-3) est celle de trop pour Pierre Sage. L’entraîneur passé par Lens et l’OL va être démis de ses fonctions dans les heures à venir à Crystal Palace, dont les dirigeants ont déjà choisi leur nouvel entraîneur. Selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sports, le Danois Thomas Frank va -déjà- faire son retour en Premier League, quelques mois après son limogeage de Tottenham la saison dernière.
« Thomas Frank devrait devenir le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace. L'entraîneur danois a toujours été le candidat préféré du conseil des Eagles. Palace avait même envisagé de le nommer avant de se décider finalement pour Sage cet été » écrit notre confrère sur son compte X ce lundi. L’annonce du départ de Pierre Sage est donc imminente et devrait précéder l’officialisation de la signature de Thomas Frank. Le Danois aura une mission de taille chez les Eagles, à savoir de sauver un club très mal embarqué avec une 20e place de Premier League au bout de 10 journées.
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Arrêtez de parler de Torres en ces termes, Enrique vient d’en dire énormément de bien. Nico Paz peut être un super renfort.

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Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

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"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

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ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

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Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

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