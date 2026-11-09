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Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

PSG
parCorentin Facy
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Nico Paz éblouit l’Europe avec Côme depuis plusieurs années et cette saison 2026-2027 ne fait pas exception à tel point que le milieu offensif argentin de 22 ans suscite la convoite du Paris Saint-Germain.
Vendu par le Real Madrid à Côme pour 66 millions d’euros, Nico Paz est assurément un joueur différent des autres en Série A. Après avoir marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives l’an passé, l’international argentin de 22 ans a démarré ce nouvel exercice de très belle manière avec déjà 6 buts et 8 passes décisives à son actif. Des statistiques brillantes qui s’ajoutent à sa contribution dans le jeu offensif de Côme, laquelle fait sans aucun doute partie des équipes les plus sexy du moment en Europe.

Luis Enrique rêve de Nico Paz au PSG

Le PSG n’y a évidemment pas échappé et selon El Nacional, Luis Enrique rêve d’attirer dans la capitale française le joyau de Cesc Fabregas. Le média espagnol va plus loin et révèle que pour parvenir à attirer Nico Paz, le double champion d’Europe en titre est prêt à envoyer une offre colossale. 60 millions d’euros pourraient être posés sur la table en plus d’un joueur à inclure dans une opération gigantesque. Un nom est évoqué par nos confrères, celui de Ferran Torres.
Débarqué au Paris Saint-Germain il y a seulement six mois en provenance du FC Barcelone, le champion du monde espagnol ne fait pas l’unanimité au PSG. Luis Enrique est globalement déçu de son rendement, que ce soit en termes de buts marqués mais pas uniquement. L’ancien attaquant du Barça et de City ne s’intègre pas suffisamment dans le collectif si cher à Luis Enrique, qui milite pour voir un élément plus complet tel que Nico Paz dans son équipe à la place.

Ferran Torres sacrifié ?

Un transfert du maître à jouer de Côme cet hiver n’est évidemment pas à l’ordre du jour, mais des discussions pourraient rapidement se tenir entre les deux clubs afin d’avancer sur un potentiel transfert pour l’été prochain. Luis Enrique fait en tout cas de l’Argentin une piste privilégiée pour renforcer le PSG et Luis Campos partage à priori sa vision sur ce dossier. La question est maintenant de savoir si Côme sera en mesure de refuser d’ici quelques mois une offre de 60 millions d’euros plus Ferran Torres. L’attaquant espagnol du Paris SG devra aussi accepter de rejoindre le club italien pour qu’une telle opération puisse aboutir.
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Derniers commentaires

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

Arrêtez de parler de Torres en ces termes, Enrique vient d’en dire énormément de bien. Nico Paz peut être un super renfort.

PSG : Boly sur le départ, très mauvaise surprise pour Paris

Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

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