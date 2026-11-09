Rennes : La famille Pinault prépare un énorme coup de balai

Auteur d’un très bon début de saison, le Stade Rennais marque le pas avec trois défaites lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. Au-delà du sportif, du changement pourrait intervenir au sein de la direction.

Valeur sûre de Ligue 1 depuis de longues années, le Stade Rennais peine terriblement à franchir le cap qui fera du club breton un candidat régulier à une place en Ligue des Champions. Le pensionnaire du Roazhon Park a démarré la saison 2026-2027 tambour battant avant de finalement marquer le pas au point de dégringoler à la 8e place du championnat après sa défaite contre Lille dimanche (1-2). Sportivement, cette irrégularité agace jusqu’au plus haut de la pyramide du club. La famille Pinault estime que des changements sont nécessaires et on ne parle pas ici d’un possible renvoi de Franck Haise.

En revanche, des changements sont sérieusement envisagés au sein de la direction sportive du club selon Romain Molina. « Possible que ça bouge (à nouveau) prochainement à la direction du Stade Rennais Il y a une réflexion en tout cas chez les propriétaires » a publié le journaliste sur son compte X. Deux personnalités fortes du club pourraient donc se retrouver menacés par les choix de la famille Pinault. Le président exécutif Arnaud Pouille d’abord, ancien homme fort du RC Lens et en poste au Stade Rennais depuis octobre 2024. Loïc Désiré pourrait aussi être dans le collimateur des patrons du club rennais.

Le directeur sportif de 51 ans, qui a quitté Strasbourg l’été dernier pour rejoindre l’Ille-et-Vilaine, a réalisé un mercato loin d’être convaincant pour le moment. Les signatures de Mayenda, Reynolds, Olivieira, Nordin ou encore Soumaré font encore l’objet d’incompréhensions chez les supporters au vu du rendement moyen des joueurs cités. Cresswell, Thomasson et Dia sauvent un peu son bilan, mais la direction du Stade Rennais pourrait tout de même se séparer de Loïc Désiré. Des choix forts sont en tout cas attendus, possiblement durant cette trêve internationale, de la part de la famille Pinault.