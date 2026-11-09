Aller au contenu
ICONSPORT_377143_0153 Pinault

Rennes : La famille Pinault prépare un énorme coup de balai

Rennes
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d’un très bon début de saison, le Stade Rennais marque le pas avec trois défaites lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. Au-delà du sportif, du changement pourrait intervenir au sein de la direction.
Valeur sûre de Ligue 1 depuis de longues années, le Stade Rennais peine terriblement à franchir le cap qui fera du club breton un candidat régulier à une place en Ligue des Champions. Le pensionnaire du Roazhon Park a démarré la saison 2026-2027 tambour battant avant de finalement marquer le pas au point de dégringoler à la 8e place du championnat après sa défaite contre Lille dimanche (1-2). Sportivement, cette irrégularité agace jusqu’au plus haut de la pyramide du club. La famille Pinault estime que des changements sont nécessaires et on ne parle pas ici d’un possible renvoi de Franck Haise.
En revanche, des changements sont sérieusement envisagés au sein de la direction sportive du club selon Romain Molina. « Possible que ça bouge (à nouveau) prochainement à la direction du Stade Rennais Il y a une réflexion en tout cas chez les propriétaires » a publié le journaliste sur son compte X. Deux personnalités fortes du club pourraient donc se retrouver menacés par les choix de la famille Pinault. Le président exécutif Arnaud Pouille d’abord, ancien homme fort du RC Lens et en poste au Stade Rennais depuis octobre 2024. Loïc Désiré pourrait aussi être dans le collimateur des patrons du club rennais.
Le directeur sportif de 51 ans, qui a quitté Strasbourg l’été dernier pour rejoindre l’Ille-et-Vilaine, a réalisé un mercato loin d’être convaincant pour le moment. Les signatures de Mayenda, Reynolds, Olivieira, Nordin ou encore Soumaré font encore l’objet d’incompréhensions chez les supporters au vu du rendement moyen des joueurs cités. Cresswell, Thomasson et Dia sauvent un peu son bilan, mais la direction du Stade Rennais pourrait tout de même se séparer de Loïc Désiré. Des choix forts sont en tout cas attendus, possiblement durant cette trêve internationale, de la part de la famille Pinault.

Lire aussi

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier RennesL1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes
Rennes : Franck Haise se lâche sur le mercatoRennes : Franck Haise se lâche sur le mercato
Articles Recommandés
ICONSPORT_376238_0176 Nico Paz
PSG

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

ICONSPORT_378833_0037 Egan-Riley
OM

OM : Les kilos perdus font briller CJ Egan-Riley

ICONSPORT_378485_0237 Hamel
OL

OL : Un renfort surprise pour épauler Carlos Vicens

Capture d’écran 2026-11-09 à 18.06.45
OL

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Fil Info

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz
OM : Les kilos perdus font briller CJ Egan-Riley
OL : Un renfort surprise pour épauler Carlos Vicens
L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca
Crystal Palace : Le successeur de Pierre Sage est connu
La FIFA humilie Harry Kane, c'est violent
L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant
Coupe de France : BeInSports officialise un gros coup dur
Crystal Palace : Pierre Sage viré, son avocat fait un miracle

Derniers commentaires

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

Arrêtez de parler de Torres en ces termes, Enrique vient d’en dire énormément de bien. Nico Paz peut être un super renfort.

PSG : Boly sur le départ, très mauvaise surprise pour Paris

Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

Le PSG propose un échange fou à Côme pour Nico Paz

"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading